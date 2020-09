Femexfut, ¿involucrada en el FIFA GATE?

En el FIFA Gate, el caso donde se destapó una gran corrupción en FIFA a grandes niveles directivos, México no había estado involucrado, hasta ahora.

Una investigación realizada por el portal Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad señala que el banco alemán Deutsche Bank, reportó sospechosas transferencias salidas de la Federación Mexicana de Futbol por más de 13 millones de dólares, transferencias ligadas al escándalo en la época en que Justino Compeán era mandamás del futbol nacional.

Según el sitio la Femexfut y la empresa mexicana Ache Entretenimiento S.A. de C.V. "realizaron transferencias a personas que fueron procesadas judicialmente en Estados Unidos debido a su participación en el escándalo FIFA-Gate, ocurrido en 2015 por sobornos para conseguir la sede de torneos internacionales".

Como pruebas se presenta un documento emitido por los bancos y enviado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos conocido como Reporte de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés).

El reporte fue elaborado en julio del 2015 y apunta que la FMF y Ache Entretenimiento como parte de 17 entidades, "depositaron dinero a trece involucrados: 2 empresas y 11 personas que fueron sentenciadas por recibir sobornos".

Al rastrear estas cuentas, se detectaron "109 transferencias sospechosas de soborno y lavado de dinero de julio de 2008 hasta mayo de 2015 por un total de 13 millones de dólares. El reporte no especifica cuántos de estos depósitos, ni sus montos, corresponden a la Femexfut y a Ache Entretenimiento".

Una de las trece personas a las que se le depositó es Jeffrey Webb, presidente de la Concacaf y vicepresidente de la FIFA de 2012 a 2015, personaje cercano a Justino Compeán, presidente de la FMF de 2006 a 2015.

"El reporte de actividad sospechosa que el Deutsche Bank entregó al Departamento del Tesoro abarca los años en los que Justino Compeán fue presidente de la Femexfut, ya que las transferencias bancarias fueron realizadas durante su gestión, pero las autoridades estadunidenses no hicieron acusaciones formales contra Compeán".

Compeán anunció su renuncia de la Femexfut en mayo de 2015, "dos días antes de que comenzaran las detenciones de los involucrados en Suiza, a pesar de que todavía no terminaba el segundo periodo para el que fue electo".

Sobre Ache Entretenimiento, el portal señala que fue "una empresa que fue creada en Ciudad de México en septiembre de 2005 para organizar eventos y campañas publicitarias, y que obtuvo contratos gubernamentales como instalar y desmontar escenarios para el Servicio Postal Mexicano, o publicitar con perifoneo actividades de la SEP".

MCCI encontró que Ache Entretenimiento aparece en el reporte de actividades sospechosas del Deutsche Bank como una de las 17 entidades que realizó depósitos a alguno o varios de los trece involucrados en el FIFA Gate.

Siete meses después de que estallara el escándalo de la FIFA, en enero de 2016, los tres accionistas de la empresa Héctor Toledo Teja, Alicia Teja Zúñiga y Carlos Alberto Miguel Hernández Verástegui, realizaron una disolución anticipada de la sociedad.

En la actualidad, Grupo Ache, "es un conglomerado con importante presencia en la publicidad y el entretenimiento". Entre sus actividades está la publicación de la revista "Time Out México" y el festival de música Bahidorá. En 2018 Grupo Ache produjo el documental Balón al aire donde entrevistan a jugadores mundialistas mexicanos y a otras personalidades sobre la importancia del futbol en México.

Cuando el sitio MCCI consultó a los accionistas, negaron "haber hecho transferencias a alguno de los 13 involucrados en el FIFA-Gate y dijeron no haber tenido relación con la Federación Mexicana de Futbol. Justino Compeán se negó a declarar y argumentó que está fuera del futbol desde 2016".