EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

FIA prioriza seguridad en carreras de Oriente Medio: Ben Sulayem

La organización sigue de cerca la situación para decidir sobre eventos en Bahréin y Arabia Saudí.

Por AP

Marzo 02, 2026 06:28 p.m.
PARÍS (AP) — El presidente del organismo rector de la Fórmula 1 afirmó que dará prioridad a la "seguridad y el bienestar" al decidir qué hacer con las próximas carreras en Oriente Medio, en medio de un conflicto cada vez más extendido en la región.

Decisiones de la FIA sobre eventos en Oriente Medio

La F1 tiene previsto correr el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí, que en los últimos días han sido blanco de ataques tras los bombardeos conjuntos contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

El comunicado de la FIA también mencionó el Campeonato Mundial de Resistencia, una de las principales series de autos deportivos, que inaugura su temporada en Qatar a finales de este mes.

"Estamos en estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de los campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno mientras seguimos los acontecimientos de manera cuidadosa y responsable", dijo el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en Instagram el lunes.

Evaluación y seguimiento de la situación por la FIA

"La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones mientras evaluamos los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA. Nuestra organización se basa en la unidad y un propósito compartido. Esa unidad importa ahora más que nunca", agregó.

Ben Sulayem, originario de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, manifestó que "estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y acompañamos a las familias y comunidades afectadas", y añadió que la FIA espera "calma, seguridad y un rápido regreso a la estabilidad".

Tras las pruebas de pretemporada en Bahréin el mes pasado, los equipos y el personal de la F1 se encaminan a Melbourne para el Gran Premio de Australia, que abre la temporada esta semana, pese a las interrupciones en los viajes.

La F1 tendrá acción en China y Japón más adelante este mes antes del Gran Premio de Bahréin, programado para el 12 de abril, y del Gran Premio de Arabia Saudí una semana después.

