Fidalgo realizó el cambio de federación sin llamado asegurado

El futbolista del Real Betis aclaró que no tiene asegurada convocatoria al Tri.

Por El Universal

Febrero 20, 2026 03:07 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días se oficializó que

Álvaro Fidalgo
realizó el One Time Switch

ante la FIFA, lo que le permite ser llamado a la Selección Mexicana sin ningún problema, en caso de ser requerido por Javier Aguirre.
A unos meses del Mundial 2026, el tema de Fidalgo con el Tri sigue siendo uno de los más mediáticos. Aún sigue en el aire si el ahora futbolista del Real Betis será parte de alguna convocatoria, antes de darse a conocer el listado definitivo para la justa de este verano.
En una entrevista con Apuntes de Rabona, el Maguito confesó que el cambio de federación vino por decisión propio y sin tener nada asegurado, refiriéndose a una posible convocatoria a la Selección Mexicana.
"A mí nadie me dijo, nunca -oye vas a ir con tu cambio-. No depende de mí, lo único que depende es hacer cada fin de semana las cosas bien. Todos me conocen, soy una persona que respeta absolutamente todo. Me gusta competir, jugar y disfrutar del futbol".
Siguiendo este hilo, el canterano del Real Madrid dejó en claro que "si viene (la convocatoria) genial y si no, pues no pasa absolutamente nada".
Antes de realizar el famoso One Time Switch, Fidalgo entabló una conversación con todas las personas importantes de su entorno, algo que facilitó la resolución.
"Tomé la decisión de hacer ese cambio, creo que era una decisión importante para mí, para muchas cosas, lo hablé con mi familia, amigos y gente cercana y tomamos la decisión."

