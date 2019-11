Fidel Kuri afirma que no habrá desafiliación en Veracruz

Fidel Kuri afirma que Veracruz no va a ser desafiliado. "No sé qué me están investigando. Esto es un complot de la Federación. Por qué no investigan a los demás. Hacen todo esto para desestabilizar a mis jugadores. No me voy a dejar. Nos vemos el 3 de diciembre".

Ante lo ocurrido con el conjunto escualo en los últimos meses, Yon De Luisa, presidente de la FMF, y Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, declararon que se inició un proceso de investigación para conocer la realidad sobre la situación económica de los Tiburones Rojos.