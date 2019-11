Fidel Kuri asegura a jugadores de Veracruz que no serán desafiliados

Hay gente, futbolistas en el Veracruz, que aún creen ciegamente en el dueño Fidel Kuri Grajales. El capitán de los escualos, Leobardo López, es uno de ellos, pues el mismo Kuri ha manifestado que es con quien tiene comunicación directa para los asuntos del equipo.

Según López, el dueño de los Tiburones ha asegurado que el club "no va a ser desafiliado", como se teme desde que la Federación Mexicana de Futbol y la Liga Mx dejaron entrever que abría la posibilidad si es que no se demuestra que se tiene capacidad económica para mantener al equipo, esto con el objetivo evitar que los problemas de falta de pago se sigan presentando.

"Lo que nos ha dicho el dueño es que no va a pasar eso (lo de una desafiliación) y nosotros confiamos en él y esperemos que el futbol siga en Veracruz porque la afición también se merece tener un equipo de Primera División", dijo al respeto el zaguero.

Hace unas semanas, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga Mx en un intento desesperado para que los jugadores del Veracruz no se negaran a jugar en la Fecha 14 ante los Tigres, se ofreció a pagar las deudas que estuvieran debidamente registradas a través de la Comisión de Controversias. Los problemas han continuado ya que quedan aún sin resolver los contratos que no fueron registrados, los que fueron de palabra, los cuales no se pueden pagar ya que no hay pruebas fehacientes de saber cuánto se debe, lo que ha ocasionado que algunos jugadores ya se hayan desligado del club por reglamento, ya que cuando no se les paga por dos meses se puede rescindir el contrato sin penalidad.

Mientras tanto Veracruz jugará su último partido del torneo ante Guadalajara y no se sabe qué pasará después. Algunos dicen que el club desaparecerá; algunos aseguran que el plantel ni siquiera llegará completo al juego frente a los tapatíos, y está la versión de Leobardo López, quien aún cree en Fidel Kuri.

Mientras tanto Kuri, por su parte, se encuentra en Europa. Ha trascendido que planea ir quejarse a la FIFA a "acusar" a la Liga Mx de haberle obligado a pagar cuentas de dueños anteriores del club, como dice que sucedió. Además buscaría colocar a Sebastián Jurado en equipo europeos. Lo único que se tiene claro es que la situación del Veracruz ha sido el principal drama en la Liga MX este año.