FIFA anuncia aumento de bonificación para Gianni Infantino

GINEBRA (AP) — El presidente de la FIFA Gianni Infantino obtuvo un aumento del 33% en su bonificación anual el año pasado como parte de un paquete salarial de 6 millones de dólares que fue dado a conocer el jueves por el organismo rector mundial del fútbol.

Aumento salarial y bonificación de Gianni Infantino

El salario anual base de Infantino siguió siendo de 2,6 millones de francos suizos (3,3 millones de dólares) y su bonificación aumentó de 550.000 francos suizos (695.000 dólares), a 2,2 millones de francos suizos (2,78 millones de dólares) en 2025, cuando la FIFA organizó su primer Mundial de Clubes masculino de un mes de duración en Estados Unidos.

En cada uno de los dos años anteriores, la bonificación anual de Infantino había sido de 1,65 millones de francos suizos (2 millones de dólares).

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No estaba claro si el dirigente de la FIFA tiene derecho a pagos adicionales, incluidos los destinados a mantener viviendas en su Suiza natal y en Florida, donde la FIFA tiene una base en Coral Gables para organizar el Mundial de 2026 en Norteamérica.

Impacto económico del Mundial de Clubes y proyecciones FIFA

El Mundial de Clubes, fuertemente respaldado por dinero saudí, añadió alrededor de 2.000 millones de dólares a los ingresos de la FIFA, que se prevé que sean de al menos 13.000 millones de dólares para el periodo de cuatro años hasta el Mundial de este año en Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA publicó el jueves sus cuentas anuales con un objetivo presupuestario para 2027-30 de 14.000 millones de dólares en ingresos estimados.

Ese ciclo comercial de cuatro años incluye la segunda edición del Mundial de Clubes masculino —en un país anfitrión aún por decidir— y un Mundial masculino y otro femenino.

El Mundial femenino será en Brasil en 2027 y el Mundial masculino de 2030 será coorganizado por España, Portugal y Marruecos, además de partidos únicos en Argentina, Paraguay y Uruguay.

La FIFA indicó que aspira a asignar 2.700 millones de dólares de sus 14.000 millones de ingresos en fondos de desarrollo a sus 211 federaciones miembro, además de los organismos continentales y regionales de fútbol. Eso supondría un aumento del 20% respecto del periodo actual de cuatro años.

Infantino tendrá que reelegirse el próximo año para un cuarto mandato que extendería su presidencia a 15 años, hasta 2031. Ese es el máximo permitido por los estatutos de la FIFA, que actualmente permiten a su sucesor solo tres mandatos de cuatro años cada uno.

La FIFA ha publicado detalles salariales de los principales ejecutivos y altos cargos electos como parte de reformas de transparencia aprobadas el día en que Infantino fue elegido en 2016. Los pagos los decide un panel de compensación designado por la FIFA.