VANCOUVER, Canadá, abril 29 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) anunció el aumento del premio en efectivo para las 48 selecciones que participarán del Mundial 2026 previsto del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

FIFA aumenta premios para selecciones en Mundial 2026

El Comité Ejecutivo de la FIFA anunció un incremento del 15%, que refleja el aumento de los ingresos comerciales de la Copa del Mundo.

El total de premios pasará de 727 millones de dólares, fijados en diciembre pasado —que ya duplicaban los de Qatar 2022— a los actuales 871 millones de dólares.

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En este escenario, cada selección recibirá al menos 2.5 millones de dólares para la preparación (frente a los 1.5 millones anteriores) y 10 millones de dólares (frente a los 9 millones anteriores) sólo por participar en la fase de grupos.

El resto del premio se distribuirá en función del rendimiento de los equipos. El campeón recibirá 50 millones de dólares.

Nuevas reglas de expulsión y seguridad en Mundial 2026

Además, el Consejo de la FIFA ratificó oficialmente la regla que permite la expulsión de un futbolista por cubrirse la boca durante un altercado con un rival, tras el escándalo entre Gianluca Prestianni, mediocampista argentino del Benfica, y Vinicius Júnior, delantero del Real Madrid, durante un partido entre ambos equipos por la Champions League.

Asimismo, la FIFA informó que cualquier jugador que abandone el terreno de juego para protestar una decisión arbitral también será expulsado, una medida adoptada tras el escándalo de la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal.

Otro punto reglamentario para el Mundial 2026, tras una decisión de la IFAB, es que se eliminarán las tarjetas amarillas que cada jugador reciba tras la fase de grupos y después de los cuartos de final.

Por último, la FIFA inició una consulta para que sea obligatorio que cada equipo tenga al menos un futbolista procedente de las categorías inferiores Sub-20 o Sub-21 en el terreno de juego durante competencias de clubes.

Por otra parte, la policía de Vancouver rechazó la solicitud de la FIFA de proporcionar a Infantino una escolta de nivel cuatro, que incluye una custodia vehicular completa por la ciudad, lo que permitiría, por ejemplo, que su comitiva pasara por semáforos en el centro mientras las calles están cerradas al tráfico.

Este nivel de seguridad es sólo inferior al del Papa, equivalente al del presidente de Estados Unidos y superior al ofrecido al primer ministro canadiense Mark Carney.

"Las caravanas oficiales que implican la detención del tráfico están reservadas para jefes de Estado. Dado que los funcionarios de la FIFA no cumplen con los requisitos para ser considerados personas protegidas internacionalmente, la solicitud fue rechazada", explicó un portavoz del Departamento de Policía de Vancouver al diario "The Independent".

Al ser consultada al respecto, la FIFA afirmó que Infantino no participó en la solicitud de una caravana oficial: "El Presidente no estaba al tanto ni participó en ninguna solicitud a las autoridades relacionada con su transporte y seguridad para el Congreso número 76 de la FIFA", declaró un portavoz de la entidad.