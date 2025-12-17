logo pulso
FIFA baja precios de boletos del Mundial

Por AP

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
FIFA baja precios de boletos del Mundial

GINEBRA.- La FIFA redujo el precio de algunas entradas del Mundial 2026, reservadas para los hinchas más leales de las selecciones clasificadas tras una adversa reacción global. Algunos de los aficionados podrán adquirir boletos por 60 dólares para la final en lugar de tener que pagar 4,185 dólares.

Fue una inusual marcha atrás por parte del ente rector de futbol y su presidente Gianni Infantino después de absorber oleadas de críticas por sus planes del Mundial, incluidos los precios elevados y acercarse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El número de entradas de 60 para los partidos probablemente será de 400 a 750 por equipo, en lo que FIFA ahora llama una categoría de precio de "grada básica". El Mundial se disputará en 16 ciudades, incluidos 11 estadios de la NFL en Estados Unidos, además de dos recintos en Canadá y tres en México.

La FIFA no especificó exactamente por qué cambió tan drásticamente de estrategia, pero dijo que los precios más bajos "pretenden apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo".

Las federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados "más fieles" que han asistido a partidos anteriores ya sea de local o como visitantes, explicó la FIFA.

Sin embargo, el grupo Football Supporters Europe, que representa a grupos de aficionados de base, dijo que la limitada reducción de precios era "una táctica de apaciguamiento debido a la reacción negativa global".

"Esto muestra que la política de entradas de FIFA no está grabada en piedra, se decidió apresuradamente y sin la debida consulta", dijo el grupo en un comunicado.

