FIFA lanza Forward 3.0 para potenciar inversión en futbol

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La implementación de Forward 3.0 refuerza el compromiso de la FIFA con la construcción de cimientos más sólidos para sustentar el crecimiento del futbol.

Entre otros, Forward 3.0 aportará lo siguiente:

· Más inversión en el desarrollo del futbol

· Una mayor repercusión gracias al cumplimiento de objetivos de desarrollo del futbol

· Control constante para garantizar el uso responsable de los fondos

El ciclo cuatrienal de Forward 3.0, que concluirá a finales de 2026, representa un aumento de la inversión en el desarrollo del futbol de casi el 30 % y es consecuencia directa de la sólida gobernanza y la estable situación financiera de la FIFA desde 2016.

Un porcentaje significativo de esta inversión servirá para respaldar el objetivo de la FIFA de conseguir que 60 millones de mujeres practiquen el futbol en todo el planeta antes de que finalice el ciclo entrante.

En el presente ciclo cuatrienal se aportarán:

Hasta cinco millones de USD por federación miembro, a fin de que cada una cubra sus gastos operativos relativos a las actividades del futbol.

Tres millones de dólares por federación, a fin de que cada una ejecute proyectos de futbol específicos y bien planificados que contribuyan a alcanzar los objetivos a largo plazo de desarrollo del futbol.

Hasta 1.2 millones de dólares para aquellas federaciones miembro que se considere que necesitan más ayuda, a fin de cubrir los gastos de viaje y alojamiento de sus selecciones nacionales y equipamiento.

60 millones de dólares para cada confederación, a fin de que desarrollen, promuevan y organicen el futbol en las regiones de sus federaciones miembro.

Hasta cinco millones de dólares para cada federación regional o de determinadas zonas geográficas, a fin de que organicen competiciones de futbol regionales masculinas, femeninas y juveniles.

Al igual que en las anteriores versiones del programa, la FIFA y las federaciones miembro o confederaciones firmarán un contrato de objetivos para Forward 3.0 que sentará las bases de un desarrollo del futbol a medida y eficaz.

Por otro lado, la FIFA continuará prestando ayudas de otra índole, como recursos digitales, experiencia en el desarrollo de capacidades y oportunidades para el intercambio de conocimientos.

En Forward 3.0 también se establecen mecanismos de control para supervisar el uso de los fondos y se informa de sus efectos y su legado.