logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Fotogalería

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

FIFA pone a la venta boletos para repechajes en México

Los partidos se disputarán en Guadalajara y Monterrey, con la participación de Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Por AP

Marzo 03, 2026 06:57 p.m.
A
FIFA pone a la venta boletos para repechajes en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La FIFA puso a la venta boletos con un precio máximo de 17 dólares para los repechajes intercontinentales en México que determinarán dos de las últimas plazas para el Mundial, muy por debajo de los 4.185 a 8.680 dólares que el ente rector está cobrando por la final de este año en Nueva Jersey.

Venta de boletos para repechajes en México

La FIFA puso a la venta las entradas el martes para los partidos del 26 y 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, en los que participarán Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Las entradas tienen un precio de 200 pesos mexicanos (11.30 dólares) para las semifinales del 26 de marzo y de 300 pesos (16.95 dólares) para las finales del 31 de marzo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Equipos y calendario de repechajes

Jamaica jugará contra Nueva Caledonia el 26 de marzo y el ganador enfrentará a Congo el 31 de marzo por el boleto para el Mundial en Guadalajara.

En Monterrey, Bolivia se las verá contra Surinam el 26 de marzo y el ganador buscará su boleto ante Irak cinco días después.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

FIFA pone a la venta boletos para repechajes en México
FIFA pone a la venta boletos para repechajes en México

FIFA pone a la venta boletos para repechajes en México

SLP

AP

Los partidos se disputarán en Guadalajara y Monterrey, con la participación de Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.

Cadillac F1 debuta en Australia con respaldo de General Motors
Cadillac F1 debuta en Australia con respaldo de General Motors

Cadillac F1 debuta en Australia con respaldo de General Motors

SLP

AP

General Motors apuesta fuerte en la F1 con Cadillac, buscando consolidar presencia en el automovilismo mundial.

Barcelona eliminado de Copa del Rey tras semifinal en España
Barcelona eliminado de Copa del Rey tras semifinal en España

Barcelona eliminado de Copa del Rey tras semifinal en España

SLP

El Universal

El Barcelona se quedó a un gol de forzar los tiempos extra

Atlético frustra la remontada del Barça
Atlético frustra la remontada del Barça

Atlético frustra la remontada del Barça

SLP

EFE

Los colchoneros se colocaron en la final de la Copa del Rey