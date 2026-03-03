FIFA pone a la venta boletos para repechajes en México
Los partidos se disputarán en Guadalajara y Monterrey, con la participación de Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La FIFA puso a la venta boletos con un precio máximo de 17 dólares para los repechajes intercontinentales en México que determinarán dos de las últimas plazas para el Mundial, muy por debajo de los 4.185 a 8.680 dólares que el ente rector está cobrando por la final de este año en Nueva Jersey.
Venta de boletos para repechajes en México
La FIFA puso a la venta las entradas el martes para los partidos del 26 y 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, en los que participarán Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.
Las entradas tienen un precio de 200 pesos mexicanos (11.30 dólares) para las semifinales del 26 de marzo y de 300 pesos (16.95 dólares) para las finales del 31 de marzo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Equipos y calendario de repechajes
Jamaica jugará contra Nueva Caledonia el 26 de marzo y el ganador enfrentará a Congo el 31 de marzo por el boleto para el Mundial en Guadalajara.
En Monterrey, Bolivia se las verá contra Surinam el 26 de marzo y el ganador buscará su boleto ante Irak cinco días después.
no te pierdas estas noticias
FIFA pone a la venta boletos para repechajes en México
AP
Los partidos se disputarán en Guadalajara y Monterrey, con la participación de Bolivia, Congo, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.
Cadillac F1 debuta en Australia con respaldo de General Motors
AP
General Motors apuesta fuerte en la F1 con Cadillac, buscando consolidar presencia en el automovilismo mundial.
Barcelona eliminado de Copa del Rey tras semifinal en España
El Universal
El Barcelona se quedó a un gol de forzar los tiempos extra