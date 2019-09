Finaliza Marcelo García 9no. en "Gran Premio Canel´s"

Como era de esperarse, la afición potosina llenó completamente las gradas del Súper Óvalo Potosino para vivir una gran fiesta que dio comienzo con las espectaculares Mikel´s Trucks.

Una gran competencia fue la que dio el piloto del equipo ProRally Marcelo García Serna #21 Isquisa – Fertisquisa – Nitrousquisa – Más Cultivos – Soluisquisa – Isquicote – Unique al pelar por las primeras posiciones durante toda la carrera, inclusive en la última vuelta donde intento conseguir adelantar algunas posiciones para extraoficialmente cruzar la meta en la sexta posición pero una vez entregados los resultados oficiales se colocó en la novena plaza.

"Fue una carrera dura, complicada, pues casi no hubo banderas amarillas y el ritmo en la punta era muy fuerte, logramos mantenernos en la pelea, nos quedamos en pista en la entrada a pits y tratamos de conservar la posición. Estuvimos prácticamente toda la competencia entre los 5 primeros, la camioneta se sentía muy rápida y con cada vuelta bajábamos los tiempos. Al final peleamos por escalar algunos lugares, pero ya no hubo más tiempo. Lamentablemente una sanción por no hacer la parada obligatoria en pits nos quitó algunas posiciones para finalmente quedar en nueve, así es esto, son carreras y algunas veces las estrategias no funcionan como uno busca. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores y al equipo, seguimos en la pelea por el campeonato y nos comenzaremos a preparar para la siguiente fecha que será en Guadalajara".

La novena ronda de Nascar México y Trucks Series se realizará los días 28 y 29 de septiembre Trióvalo de Tlajomulco en el estado de Jalisco.