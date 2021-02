Firma F. Tatis millonario contrato

SAN DIEGO.- Fernando Tatis Jr. no ha capturado una roleta ni bateado una pelota en la pretemporada. Sin embargo, acapara las conversaciones en el clubhouse de los Padres de San Diego.

El espectacular campocorto y los Padres accedieron el miércoles a un convenio por 14 años y 340 millones de dólares, dijeron dos personas cercanas a la situación.

Y ello ha generado más entusiasmo en el campamento de San Diego, que ya de por sí había realizado varias transacciones destacadas en el receso previo a la próxima campaña.

"Hay gran emoción acá", dijo el manager Jayce Tingler el jueves, en una videoconferencia desde Peoria, Arizona.

"¡Dios, es mucho dinero!", repuso Mark Melancon, el relevista recién contratado. "Tan sólo jugar con él y con su energía es algo asombroso. Uno puede ver cómo aporta esa energía al equipo. Por todo lo que he oído, creo que es un gran tipo. Estará sereno, y es por eso que la gerencia ha dado un paso adelante para firmar un contrato con él".

Las dos personas que confirmaron el acuerdo hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas porque éste no se ha anunciado oficialmente.

Será el contrato más largo suscrito en la historia de las Grandes Ligas. Giancarlo Stanton, quien está ahora con los Yanquis de Nueva York, firmó en 2015 un convenio por 13 años y 325 millones de dólares con Miami.

Bryce Harper suscribió un convenio por 13 años y 330 millones de dólares con Filadelfia en 2019. El mayor contrato en términos de dólares sigue siendo el de Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles, alcanzado en 2019 por 12 años y 426,5 millones de dólares.

El convenio de Tatis será el tercero mayor bajo este criterio.

Tatis comenzó el proceso de ingreso al campamento de pretemporada el jueves. Tardará de 24 a 48 horas en recibir el visto bueno para entrar al complejo.

Luego, se someterá a un examen físico.

Tingler dijo que no podía hablar del contrato, pero tuvo mucho que decir sobre Tatis, quien a los 22 años se ha convertido rápidamente en uno de los rostros más reconocidos de las Grandes Ligas.

"Pienso que la forma más fácil de mirarlo es a través de su talento", dijo. "Lo tiene en todos los aspectos, la forma en que corre, en que se mueve, en que puede batear fuerte y en todas direcciones. En su ética de trabajo, en verlo mejorar constantemente en muchas áreas del juego, ciertamente a la defensiva".

Tatis, de 22 años, se ha transformado en un superastro en menos de dos temporadas completas con los Padres.

Ha bateado para .301, con 39 jonrones, 98 producidas y 27 robos en 143 juegos.

Ayudó en 2020 a que San Diego cortara una sequía de 13 años sin avanzar a los playoffs. Los Padres ganaron una serie de comodín ante los Cardenales de San Luis, antes de ser barridos en la divisional por los Dodgers de Los Ángeles, eventuales campeones de la Serie Mundial.