Flick se escuda en el arbitraje tras otra caída del Barça

San Sebastián, 18 ene (EFE).- Hansi Flick, entrenador del Barcelona, se mostró visiblemente enfadado con la actuación arbitral tras la derrota de su equipo en Anoeta (2-1) y lanzó un mensaje ambiguo: "Todo el mundo sabe lo que ha pasado".

El técnico alemán lamentó la derrota en un partido en el que, dijo, su equipo generó "ocasiones para ganar", aunque evitó una autocrítica profunda. "Tenemos que seguir por este camino, no podemos cambiar la manera de jugar, y ahora nos tenemos que enfocar en qué cosas cambiar para mejorar", señaló.

Sin embargo, gran parte de la conferencia giró en torno al arbitraje de Jesús Gil Manzano, quien anuló tres goles y un penalti al conjunto blaugrana, en acciones que Flick calificó como muy justas. "No estoy de acuerdo con algunas decisiones, pero no hay más", insistió.

El alemán puso especial énfasis en un fuera de juego milimétrico de Lamine Yamal, que consideró idéntico al gol anulado a Lewandowski la pasada temporada, también en Anoeta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con la derrota, el Real Madrid se coloca a solo un punto del Barcelona en la pelea por LaLiga. Además, Flick reconoció que el 2-1 llegó apenas un minuto después del empate del Barça, una jugada que admitió deben "mejorar". EFE