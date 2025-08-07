France Football revela nominados al Balón de Oro 2022: Dembélé y Kelly entre favoritos

El delantero francés Ousmane Dembélé y la atacante inglesa Chloe Kelly sobresalen entre los candidatos para ganar el Balón de Oro en las categorías masculina y femenina.

Los 30 nominados masculinos y 30 femeninos fueron revelados el jueves por la revista France Football. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia en París el 22 de septiembre.

Dembélé, de 28 años, fue una de los baluartes que llevaron al Paris Saint-Germain a la conquista de su primer título de la Liga de Campeones tras reiteradas ocasiones en las que el club francés se quedó corto. El PSG también completó un triple doméstico.

Lamine Yamal, la estrella adolescente que deslumbró en la Liga de Campeones y que se destacó en un Barcelona que hizo el doblete liga-copa en España, está entre los otros nominados masculinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kelly brilló para Inglaterra en la Eurocopa

Cuando Inglaterra ganó la Euro el mes pasado, Kelly se encargó de convertir el penal decisivo en la final contra España, las reinantes campeonas mundial. También jugó un papel clave en toda la fase de eliminación directa del torneo disputado en Suiza.

La temporada pasada, Kelly brilló por la banda derecha de un Arsenal que se consagró en la Liga de Campeones femenina al sorprender al poderoso Barcelona.

Kelly enfrenta la competencia de la defensora Lucy Bronze y la arquera Hannah Hampton, sus compañeras de selección que militan e Chelsea. También está Aitana Bonmatí, la centrocampista del Barcelona que ha ganado los dos últimos premios.

Las jugadoras del Barcelona han acaparado el máximo laurel en los últimos cuatro años. Bronze quedó segunda en 2019 detrás de la delantera estadounidense Megan Rapinoe.

Múltiples candidatos del PSG

Dembélé fue uno de los nueve jugadores del PSG nominados para el premio masculino, incluyendo al portero Gianluigi Donnarumma, el delantero Désiré Doué (autor de dos tantos en la victoria 5-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones) y el extremo Khvitcha Kvaratskhelia.

Los otros nominados masculinos incluyen al delantero egipcio Mo Salah, cuyos 29 goles ayudaron a Liverpool a salir campeones de la Liga Premier y al prolífico delantero Kylian Mbappé (Real Madrid).

El centrocampista Rodri recibió el Balón de Oro el año pasado después de una magnífica campaña con el Manchester City y España, pero se perdió la mayor parte de la temporada pasada por una lesión de rodilla.

El Madrid boicoteó la ceremonia repleta de estrellas el año pasado en aparente protesta porque su delantero brasileño Vinícius Júnior terminó en segundo lugar. Después de ausentare, el Madrid y sus jugadores expresaron sus sentimientos en las redes sociales.

El sistema de votación

El Balón de Oro fue creado por la revista France Football y se ha otorgado desde 1956 para hombres, y desde 2018 para mujeres. Es votado por periodistas de los 100 países principales en el ranking de la FIFA para el premio masculino y los 50 países mejor clasificados por la FIFA para el premio femenino.

Cada periodista, uno por país, selecciona jugadores en orden de clasificación con puntos atribuidos a cada posición. El ganador es el jugador que recibe más puntos.

Otras nominaciones

Luis Enrique, el español que dirige al PSG, destaca entre los nominados al mejor técnico masculino. La neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, figura entre las candidatas a la mejor entrenadora femenina.

Donnarumma, cuyas intervenciones en la fase de eliminación directa fueron vitales para el PSG, es el favorito para ganar el premio Lev Yashin al mejor arquero masculino, mientras que Hampton está entre las cinco candidatas femeninas para ese premio.

Lista de candidatos

Hombres: Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabián Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Vitinha (PSG); Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski y Pedri (Barcelona); Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius (Real Madrid); Denzel Dumfries y Lautaro Martínez (Inter de Milán), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund); Viktor Gyökeres (Sporting Portugal/Arsenal) y Declan Rice (Arsenal); Erling Haaland (Manchester City); Harry Kane y Michael Olise (Bayern Múnich); Florian Wirtz (Leverkusen/Liverpool), Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Alexis Mac Allister (Liverpool); Scott McTominay (Nápoles); y Cole Palmer (Chelsea).

Mujeres: Leah Williamson, Mariona Caldentey Alessia Russo y Chloe Kelly (Arsenal); Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro y Claudia Pina, Caroline Graham Hansen y Ewa Pajor (Barcelona); Lucy Bronze, Sandy Baltimore, Johanna Rytting Kaneryd y Hannah Hampton (Chelsea); Marta y Barbra Banda (Orlando Pride); Pernille Harder y Klara Bühl (Bayern Múnich); Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit), Frida Maanum, Steph Catley y Emily Fox (Arsenal); Temwa Chawinga (Kansas City), Melchie Dumornay y Lindsey Heaps (Olympique Lyon); Cristiana Girelli (Juventus); Amanda Gutierres (Palmeiras); Clara Mateo (Paris FC); Esther González (Gotham FC); y Caroline Weir (Real Madrid).