Frenan Colts a los Patriots

Los Patriots no perdían ante los Colts desde el 2009 y tenían la racha activa más larga de victorias con siete, pero en el Lucas Oil Stadium terminaron ambas seguidillas la noche del sábado, con Indianápolis apoyándose de un despeje bloqueado devuelto para anotación y dos intercepciones para vencer 27-17 a Nueva Inglaterra.

Mucho se habló de los tres pases que intentó Mac Jones en su último partido. Ahora lanzó 45 para 299 yardas, 2 touchdowns y 2 intercepciones. Seguro llegarán las críticas de que no establecieron la carrera, más considerando que Jonathan Taylor terminó con 170 yardas y Carson Wentz solo completó cinco pases.

Pero la realidad es que Nueva Inglaterra estuvo en el partido al final gracias la mariscal novato. Lo perdieron a la inversa del Patriot Way, ya que cometierno demasiados errores, poco habitual en un equipo de Belichick.

Comenzaron con un castigo, que de estar al borde de la zona roja les dejó en un despeje en su propia yarda 32. De ahí, Frank Reich fue a lo profundo de la bolsa de trucos para culminar una serie en la que Taylor fue el protagonista, primero corriendo y luego bloqueando.

Los Patriots suelen ser de los mejores en cuanto a equipos especiales, pero en la siguiente serie fallaron en el bloqueo y E.J. Speed recuperó en las diagonales para poner a los visitantes en desventaja de dos anotaciones por primera vez desde la semana 3. Paso a ser margen de 17 tras una larguísima serie de casi 9 minutos.

Nueva Inglaterra iba camino a recortar antes del descanso, pero Darius Leonard interceptó a Mac Jones en la zona roja. Así se cerraba el primer partido en 100 que los Pats no anotaban en los primeros 30 minutos.

Iniciando la segunda mitad, Bobby Okereke también se robó otro pase a Jones, pero la defensa de los Pats comenzó a meter mucha gente en la caja y los Colts no pudieron correr como al inicio del partido. El segundo error de Jones, que dejó al local en la zona roja, no hubiera costado puntos siquiera de no ser por un castigo que permitió a Michael Badgley patear cinco yardas adelante tras ya haber fallado.

Nueva Inglaterra falló en 4&1 en su 47 en la siguiente serie, pero Badgley fallaba de nuevo una patada que mantenía el 20-0. Finalmente rompió el cero Jones con pase a Hunter Henry y Wentz, quien ya había coqueteado demasiado con el error, lanzó una intercepción que daba opciones a los Pats, pero las mató Belichick al no jugársela en 4&gol en la yarda 7 con 9 minutos por jugar.