"Fue traumático irme del Real Madrid", señala Iker Casillas

Iker Casillas dejó el Real Madrid en julio de 2015, admitió que se fue dolido y cometió muchos errores en su salida de La Casa Blanca a la que prepara su regreso.

En una entrevista a la revista inglesa "Weekly", el ex portero habló de lo que significó abandonar al Real Madrid y su actual estilo de vida. "La salida del Real Madrid fue traumática, pero es mi casa. Tengo una oferta para volver".

Pero un día se fue: "Rompimos como cuando se rompe un matrimonio y se cuentan de todo y hubo frases mal dichas fuera de contexto , pero el tiempo pasa y todo se calma".

Ha entablado pláticas con Florentino Pérez, presidente del club merengue: "Me ha dicho, tienes que estar aquí". Ahora en agosto hablaremos porque el Real Madrid es mi casa y mi vida.

Florentino me llamó hace poco para hacerme una oferta y ahora, cuando vuelva a Madrid, hablaremos. Hizo referencia a su candidatura a la presidencia de la Federación Española (RFEF): "Casi había ganado mi candidatura, pero los motivos políticos pesaban más. Hubo una pelea desigual y decidí retirarme".