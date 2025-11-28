Fútbol iraní en controversia: boicot al sorteo del Mundial 2026

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán decidió boicotear el sorteo del Mundial 2026 en Washington la próxima semana debido a que Estados Unidos le negó visas a miembros de su delegación, informó el viernes la agencia de noticias estatal IRNA.

La agencia citó al portavoz de la federación de fútbol iraní, Amir-Mahdi Alavi, quien aseguró que los funcionarios enfrentaron obstáculos de visa que van más allá de consideraciones deportivas.

No hubo comentarios inmediatos por parte de la Casa Blanca.

Alavi expresó que la federación se había comunicado con la FIFA y esperaba que pudiera ayudar a resolver el problema. El organismo rector del fútbol no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El gobierno del presidente Donald Trump anunció en junio un veto de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La lista también incluye a Haití, que la semana pasada se clasificó para la Copa del Mundo.

Sin embargo, se prometieron exenciones para "cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familiares directos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de Estado".

No está claro si las exenciones también era aplicables al sorteo del Mundial, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Se esperaba que la delegación iraní estuviera encabezada por el presidente de su federación de fútbol, Mehdi Taj, uno de los dirigentes más importantes del fútbol asiático y miembro de dos comités de la FIFA que supervisan el Mundial.

Taja es además uno de los vicepresidentes de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro de paneles de la FIFA con responsabilidad sobre las competiciones del organismo rector, además del fútbol de selecciones masculinas en general.

Un récord de 48 equipos participará en el Mundial del 11 de junio al 19 de julio, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá