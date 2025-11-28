logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Fotogalería

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Fútbol iraní en controversia: boicot al sorteo del Mundial 2026

La delegación iraní, encabezada por Mehdi Taj, se retira del sorteo del Mundial 2026 en Washington debido a restricciones de visa, poniendo en duda su participación en el evento

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 01:28 p.m.
A
Fútbol iraní en controversia: boicot al sorteo del Mundial 2026

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán decidió boicotear el sorteo del Mundial 2026 en Washington la próxima semana debido a que Estados Unidos le negó visas a miembros de su delegación, informó el viernes la agencia de noticias estatal IRNA.

La agencia citó al portavoz de la federación de fútbol iraní, Amir-Mahdi Alavi, quien aseguró que los funcionarios enfrentaron obstáculos de visa que van más allá de consideraciones deportivas.

No hubo comentarios inmediatos por parte de la Casa Blanca.

Alavi expresó que la federación se había comunicado con la FIFA y esperaba que pudiera ayudar a resolver el problema. El organismo rector del fútbol no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El gobierno del presidente Donald Trump anunció en junio un veto de viaje para ciudadanos de 12 países, incluido Irán. La lista también incluye a Haití, que la semana pasada se clasificó para la Copa del Mundo.

Sin embargo, se prometieron exenciones para "cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluidos entrenadores, personas que desempeñen un papel de apoyo necesario y familiares directos, que viajen para la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante según lo determine el secretario de Estado".

No está claro si las exenciones también era aplicables al sorteo del Mundial, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Se esperaba que la delegación iraní estuviera encabezada por el presidente de su federación de fútbol, Mehdi Taj, uno de los dirigentes más importantes del fútbol asiático y miembro de dos comités de la FIFA que supervisan el Mundial.

Taja es además uno de los vicepresidentes de la Confederación Asiática de Fútbol y miembro de paneles de la FIFA con responsabilidad sobre las competiciones del organismo rector, además del fútbol de selecciones masculinas en general.

Un récord de 48 equipos participará en el Mundial del 11 de junio al 19 de julio, coorganizada por Estados Unidos, México y Canadá

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fútbol iraní en controversia: boicot al sorteo del Mundial 2026
Fútbol iraní en controversia: boicot al sorteo del Mundial 2026

Fútbol iraní en controversia: boicot al sorteo del Mundial 2026

SLP

El Universal

La delegación iraní, encabezada por Mehdi Taj, se retira del sorteo del Mundial 2026 en Washington debido a restricciones de visa, poniendo en duda su participación en el evento

Isaac del Toro: Revelación en el ciclismo internacional
Isaac del Toro: Revelación en el ciclismo internacional

Isaac del Toro: Revelación en el ciclismo internacional

SLP

El Universal

Isaac del Toro se consolida como referente del ciclismo latinoamericano tras ser cambiado de disciplina en un evento deportivo de renombre.

Cruz Azul confía en su fortaleza en CU para remontar ante Chivas
Cruz Azul confía en su fortaleza en CU para remontar ante Chivas

Cruz Azul confía en su fortaleza en CU para remontar ante Chivas

SLP

El Universal

El técnico Larcamón destaca la importancia de CU para el partido de vuelta

Chivas viaja a CU con mentalidad de final: Milito confía en que la serie está para cualquiera
Chivas viaja a CU con mentalidad de final: Milito confía en que la serie está para cualquiera

Chivas viaja a CU con mentalidad de final: Milito confía en que la serie está para cualquiera

SLP

El Universal

Tras el 0-0 en Guadalajara, el técnico rojiblanco apunta a un plan más efectivo y espera recuperar a sus lesionados