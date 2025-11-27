Sheinbaum evalúa viajar a Washington para asistir al sorteo del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el jueves que evalúa la posibilidad de viajar a Washington el 5 de diciembre para presenciar el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Durante su conferencia matutina Sheinbaum indicó que está a la espera que se confirme la asistencia al evento del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y agregó que "dependiendo de ello asistiría al sorteo".

Al ser interrogada sobre sí aprovecharía la visita a Washington para tener un primer encuentro en persona con Trump, la mandataria señaló que no había nada concreto. "Ya veríamos si es el caso de la posibilidad de una reunión, también de acuerdo con la agenda del presidente Trump".

Carney confirmó la víspera su viaje a Washington para presenciar el sorteo del Mundial que se efectuará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

El Mundial se disputará el próximo verano boreal en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum adelantó que después del 5 de diciembre se realizará en México la segunda reunión del grupo de alto nivel para la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos que se conformó en septiembre durante la visita al país del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El primer encuentro del grupo fue el 26 de septiembre en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas.

El grupo se creó con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de cooperación bilateral para el combate al tráfico de drogas, armas y migrantes y el tránsito ilegal de combustibles.