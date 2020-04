Futbolista de Boca Juniors, acusado de violencia doméstica

La pareja de Sebastián Villa, futbolista colombiano que juega en el Boca Juniors de Argentina, Daniela Cortés, denunció vía redes sociales ser agredida físicamente por éste.

En su cuenta de Instagram, Cortés mostró diversos golpes y heridas en su cara y cuerpo, señalando que las había hecho el jugador.

"Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro", escribió en la red social.

Espera poder regresar a su país, debido a estos maltratos. "No entiendo que un 'profesional' sea capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades sólo se dedica amenazar y humillar, siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida".