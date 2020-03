Futbolista del Ajax despierta luego de tres años en coma

Era verano de 2017, cuando una noticia sacudió al mundo del futbol. Durante un partido amistoso entre el Ajax y el Werder Bremen celebrado en Austria, Abdelhak Nouri se desvaneció en el campo por una arritmia.

Casi tres años han pasado desde lo sucedido, pero este jueves, Nouri despertó. La información la dio a conocer Abderrahim, hermano del exfutbolista, en De Wereld Draait Door, programa de la televisión holandesa.

"Está despierto. Come, estornuda, en un día bueno puede comunicarse mediante movimientos de ceja, sonrisas. Sigue dependiendo del todo de nosotros. No se levanta de la cama, pero es una alegría volver a tenerle", mencionó su hermano a la televisora.

Nouri, ahora de 22 años, vive en su casa con su familia-"Appie sabe dónde está. Es bueno para él que esté en un ambiente familiar. Fingimos que no está enfermo. Hablamos con él y vemos fútbol. Nos dimos cuenta de que le gusta eso", agregó su hermano.