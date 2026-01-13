Futbolista Josh Cavallo denuncia discriminación por ser homosexual

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- El futbolista Josh Cavallo, el único en activo en hacer pública su orientación sexual, hizo una denuncia a través de redes sociales para confesar que su exequipo, el Adelaide United, lo relegó por ser homosexual y no hubo motivos relacionados a lo deportivo para dejar de contar con él dentro del campo de juego.

En una publicación de Instagram donde se muestra junto a su pareja, el actual futbolista del Stamford AFC compartió su versión sobre cómo se dio su salida del club australiano.

"Creo que los fans merecen honestidad. Mi salida del club no tuvo nada que ver con el futbol. Las decisiones fueron tomadas por personas en el poder que bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por quien elijo amar", manifestó.

"Es difícil de tragar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico. Estaba enojado porque la gente pensaba que estaba marginado por las lesiones, cuando en realidad, fue la homofobia interna lo que me mantuvo en el banco", agregó.

Finalmente, en este mensaje abierto al público, Cavallo menciona que "esto era exactamente el miedo que tenía a salir del armario, viendo que los prejuicios afectan mi carrera en los tiempos modernos. Por primera vez, me pregunté si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto".

El club Adelaide no se quedó callado y respondió de forma categórica a las acusaciones hechas por Cavallo.

"El Club está profundamente decepcionado por las acusaciones y las rechaza categóricamente, incluyendo cualquier insinuación de que el Adelaide United sea homofóbico. Todas las decisiones sobre la selección del equipo en el campo se basan exclusivamente en criterios futbolísticos. Adelaide United siempre ha estado comprometido a fomentar un entorno inclusivo para jugadores, personal y seguidores y seguimos orgullosos de nuestro trabajo continuo para promover la inclusión en todo el futbol", escribe el equipo en un comunicado.