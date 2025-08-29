Futbolistas mexicanos comparten ranking mundial con Lamine Yamal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sin duda alguna, Gilberto Mora y Elías Montiel son la sensación del futbol mexicano, gracias a la edad que tienen y a lo que demuestran jornada a jornada sobre el terreno de juego.

Los dos centrocampistas mexicanos han logrado robarse los reflectores con sus impresionantes actuaciones en la Liga MX.

Con Tijuana y Pachuca, receptivamente, las dos promesad de nuestro balompié nacional han logrado llamar la atención a nivel mundial.

Gilberto Mora, de 16 años, y Elías Montiel, de 19, han atraído las miradas a nivel internacional, por lo que han demostrado en los últimos meses.

Sin embargo, en esta ocasión, ambos jugadores tricolores fueron incluidos en una selecta lista del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte).

En su publicación semanal, el Football Observatory incluyó a los futbolistas de los Xolos y de los Tuzos como parte del Ranking Mundial de los mejores juveniles del orbe.

Gilberto Mora y Elías Montiel son considerados como dos de los 200 mejores jugadores que todavía no cumplen los 20 años.

Incluso, el elemento del Pachuca forma parte del Top 10, que es encabezado por Lamine Yamal, el "prodigio" del Barcelona.

Además del conjunto blaugrana, las joyas de México comparten ranking con futbolistas del Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, Borussia Dortmund, Tottenham y Manchester United.

Por su parte, Gilberto Mora se encuentra ubicado dentro de los 100 mejores jugadores Sub-20, siendo el más joven de todo el listado.