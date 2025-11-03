Gabriel Milito elogia a Chicharito Hernández por su influencia en Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las Chivas continúan en plan ascendente de cara al inicio de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

A pesar de que tuvo un comienzo dubitativo, el Rebaño logró recomponer el rumbo y se encuentra cerca de conseguir su clasificación a la Fiesta Grande de manera directa.

El equipo de Gabriel Milito se encuentra ubicado en la sexta posición de la tabla general, con 26 puntos, por lo que estaría evitando el Play-In, aunque todavía tiene que derrotar al Monterrey en la última jornada del torneo.

Uno de los factores que ayudan a que el conjunto rojiblanco esté atravesando un gran momento, en el cierre de la Fase Regular, es la contundencia de Armando "Hormiga" González.

La "Hormiga" ha respondido a la confianza del director técnico argentino con 11 anotaciones a lo largo de las 16 fechas del certamen.

Por tal motivo, el centrodelantero de las Chivas se encuentra peleando por el título de goleo con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis).

Para Gabriel Milito, que Armando González tenga la guía del máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana es fundamental.

"Es nuestro líder y qué mejor para Hormiga tener de referente a Javier. En esa posición, seguro le va a explicar muchas más cosas y mejores que las que le puedo ofrecer yo a Hormiga; para mí, es un aporte muy importante", declaró el exfutbolista.

Además, el timonel rojiblanco valoró la presencia de "Chicharito" Hernández en el vestuario del Rebaño porque es una figura que sirve como ejemplo para los jóvenes.

"Sin duda, Javier es toda una referencia para el grupo, es nuestro capitán, más allá de no jugar tanto, pero es un profesional intachable, una persona muy importante dentro del grupo. Hay jugadores que aportan mucho jugando y, a veces, como el caso de Javier, aporta mucho sin jugar y ese es un valor que tiene el grupo internamente muy importante", resaltó.

Gabriel Milito manifestó que, a pesar de que tiene poca participación, "Chicharito" Hernández sigue siendo una pieza más que fundamental para las Chivas y mencionó lo que aporta.

"Su gran compañerismo, el querer estar, le toque o no jugar siempre tiene el mismo comportamiento, eso hace un líder y nosotros necesitamos a esos líderes para este momento y para la convivencia. Cuando tienes lideres positivos es muy sano para el día a día y Javier, más allá de una lesión que ha tenido y que no le ha permitido tener continuidad, se muestra de esa manera y sigue con el mismo entusiasmo que cuando era joven. Transmite, buena energía, buena vibra y eso es algo muy importante", puntualizó.