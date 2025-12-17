Galardonan a Ricardo Cordero

La Cena Anual de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) 2025 premió a lo más sobresaliente del deporte motor a nivel mundial, teniendo como sede la ciudad de Tashkent, capital de Uzbekistán, que se vistió de gala para recibir a las máximas figuras del automovilismo internacional.

Entre los galardonados de la noche destacaron nombres de talla mundial como Sebastian Ogier y Lando Norris, así como la leyenda viviente del rallismo mexicano, el piloto potosino Ricardo Cordero, quien fue reconocido junto a su navegante Marco Hernández, consolidando un año histórico para el deporte motor nacional.

Cordero firmó un sobresaliente desempeño durante la temporada 2025, en la que logró imponerse en la mayoría de las fechas del NACAM Rally Championship, resultado que lo llevó a conquistar su cuarto título en esta prestigiosa competencia continental, mérito que le valió el reconocimiento por parte del máximo organismo del automovilismo.

"Muy contento por recuperar la corona NACAM, sin duda fue un año lleno de muchos retos y sacrificios, pero logramos el objetivo y hoy nos sentimos muy emocionados por esta distinción", expresó Cordero durante la ceremonia. El piloto agradeció de manera especial a su equipo 399 Tactical GHR Motorsport, destacando el trabajo colectivo que hay detrás de cada logro, así como el apoyo de los medios de comunicación para la difusión de sus éxitos dentro y fuera de la pista.

El piloto potosino también subrayó la importancia de compartir este reconocimiento con figuras de primer nivel del automovilismo mundial, señalando que este tipo de experiencias amplían la visión sobre lo que se puede alcanzar con esfuerzo, disciplina y dedicación. Asimismo, adelantó que ya se encuentran analizando su agenda para 2026, la cual promete ser igual o más emocionante que la temporada recién concluida.

El 2025 quedará marcado como uno de los mejores años en la carrera de Ricardo Cordero, al adjudicarse no solo el NACAM Rally Championship, sino también su séptima corona en la Carrera Panamericana y su primer campeonato de rallismo canadiense, logros que lo confirman como el máximo referente del rallismo en México.