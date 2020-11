Gana Gadau 11na etapa de España

España.- El francés David Gaudu ganó el sábado la dura 11na etapa de la Vuelta de España, al tiempo que los rivales por el cetro Primoz Roglic y Richard Carapaz siguieron igualados en la cima de la clasificación general.

Gaudu se despegó de Marc Soler y gritó en gozo al cruzar la meta en el tope del Alto de la Farrapona. El ciclista del equipo Groupama-FDJ ganó el tramo de 170 kilómetros (105 millas) con cuatro ascensos de categoría 1 en las montañas norteñas de España en poco menos de cinco horas.

Gaudu y Soler fueron los sobrevivientes de un pelotón escapado que se mantuvo delate del grupo de contendientes en el ascenso final.

El campeón defensor Roglic retuvo la camiseta roja de líder que recuperó del ecuatoriano Carapaz el viernes. Roglic y Carapaz cruzaron juntos la meta para seguir con el mismo tiempo general.

Dan Martin es tercero, 25 segundos detrás."Fue un día duro en las montañas", dijo Roglic. "Por ahora, todo está bajo control. Tengo un equipo muy fuerte. Hasta ahora estamos manejando esto muy bien".

Un grupo de ciclistas realizaron una breve protesta al arranque de la etapa para expresar su descontento con la decisión de las autoridades de la carrera la víspera de que se había abierto una brecha entre Roglic, ganador de la 10ma etapa, y Carapaz, lo que le permitió tomar la punta.

Los ciclistas estaban molestos porque los jueces no consideraron el final de la carrera un sprint en grupo como se planeaba originalmente, lo que habría eliminado cualquier diferencia de tiempo como parte de una medida de prevención de accidentes. Los jueces dijeron que como se trató de un final en rampa y no hubo un sprint en grupo, la regla de seguridad no era pertinente.

La etapa del domingo continúa en las montañas, con un recorrido de 109,4 kilóetros (67,9 millas) sobre cuatro cumbres antes de un cierre en la cima del Alto de l´Angliru.

La pandemia de coronavirus forzó a que el Gran Tour fuese aplazado de su usual espacio en agosto-septiembre y reducido de 22 a 18 etapas.