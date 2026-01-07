Gana Juventus ante Sassuolo

MILÁN.- Jonathan David recompensó la confianza del entrenador Luciano Spalletti con un gol y una asistencia para ayudar a la Juventus a lograr el martes una victoria 3-0 en Sassuolo en la Serie A.

Eso permitió que la Juventus, en cuarto lugar, se mantuviera igualada en puntos con la Roma después de que el equipo de la capital ganara 2-0 en Lecce, amenazado por el descenso. Juventus y Roma están tres puntos por debajo del líder de la Serie A, Inter de Milán, aunque los tres equipos que están por encima han jugado dos partidos menos.

David había sido criticado después de que su penal fuera detenido en el empate 1-1 en casa con Lecce el sábado.

Sin embargo, mantuvo su lugar en el once inicial y fue crucial para asegurar el resultado en la segunda mitad después de que un autogol del defensor de Sassuolo, Tarik Muharemovic, fuera lo único que separaba a los equipos al descanso.

David asistió a Fabio Miretti para el segundo de la Juve, en el minuto 62, y el delantero canadiense anotó un minuto después. Todo el equipo corrió a celebrar con David, incluidos los suplentes y Spalletti.

ROMA SE RECUPERA

La Roma se recuperó en Lecce y tomó la delantera a los 14 minutos con una jugada bien elaborada, que culminó con Evan Ferguson controlando un pase del argentino Paulo Dybala y rematando al ángulo inferior izquierdo.

La Roma duplicó su ventaja a los 71 cuando un córner llegó a Niccolò Pisilli, cuyo disparo al ángulo fue desviado por Artem Dovbyk desde corta distancia.