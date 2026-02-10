logo pulso
Gana von Allmen segunda presea

El esquiador suizo ha tenido un debut de ensueño en los Juegos de Invierno

Por AP

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Gana von Allmen segunda presea

CORTINA D´AMPEZZO, Italia.- El esquiador suizo Franjo von Allmen ganó la primera medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina el fin de semana, y añadió otra en el tercer día.

Está siendo un debut olímpico notable para Von Allmen, quien se asoció con Tanguy Nef para ganar el descenso combinado por equipos el lunes en el debut olímpico del evento.

A diferencia del sábado, cuando capturó el oro en solitario, von Allmen necesitó algo de ayuda dos días después.

El equipo Suiza-2 estaba en cuarto lugar después de la carrera de Von Allmen, pero Nef recuperó un déficit de 0,42 segundos en un curso de slalom con surcos en el Stelvio para registrar un tiempo combinado de 2 minutos, 44,04 segundos.

El equipo Suiza-1 compuesto por Marco Odermatt y Loic Meillard empató por la plata con el equipo Austria-1 de Vincent Kriechmayr y Manuel Feller. Ambos equipos terminaron 0,99 segundos detrás.

Jake Paul observa a su prometida Jutta Leerdam ganar el oro

Los Países Bajos ganaron su primer oro de los Juegos de Milán-Cortina, ayudados por un poco de poder estelar.

La patinadora de velocidad holandesa Jutta Leerdam capturó los 1.000 metros femeninos frente a su prometido, el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul.

Después de asegurar el oro, Leerdam se detuvo cerca de las gradas para lanzar besos hacia Paul.

Fue un 1-2 para los Países Bajos debido a que Femke Kok le dio la plata a la nación amante del patinaje de velocidad. La campeona olímpica defensora Miho Takagi de Japón ganó el bronce.

