Ganan Cavaliers ante los Nuggets

CLEVELAND.- Donovan Mitchell anotó 33 puntos, mientras que Darius Garland sumó 18 unidades y ocho asistencias por los Cavaliers de Cleveland, quienes vencieron el viernes 113-108 a los Nuggets de Denver.

De´Andre Hunter añadió 16 puntos y Jarrett Allen totalizó ocho tantos y 12 rebotes por los Cavaliers, quienes estaban detrás 105-101 con 4:43 minutos restantes antes de anotar diez puntos sin respuesta. Un triple de Garland los puso arriba definitivamente con 2:13 por jugar.

Jamal Murray anotó 28 de sus 34 puntos en la primera mitad por los Nuggets, quienes jugaron su segundo partido sin el pívot superestrella Nikola Jokic. El serbio, tres veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NBA, sufrió una hiperextensión en su rodilla izquierda en Miami el 29 de diciembre y estará fuera al menos un mes.

Peyton Watson consiguió 21 puntos y Tim Hardaway Jr. anotó 15, pero falló ocho de los nueve tiros del equipo en el último cuarto, cuando Denver fue superado por 24-11. Murray logró también seis rebotes y siete asistencias, terminando 12 de 28 en tiros de campo.

Tres titulares adicionales de los Nuggets estuvieron inactivos: los aleros Aaron Gordon (distensión en el isquiotibial derecho) y Cam Johnson (molestia en la rodilla derecha), así como el base Christian Braun (esguince en el tobillo izquierdo). El pívot suplente Jonas Valanciunas (distensión en la pantorrilla derecha) también estará fuera por un mes.

Los Cavaliers aprovecharon sus ausencias, al dominar la batalla de rebotes 55-32. El actual Jugador Defensivo del Año, Evan Mobley, contabilizó ocho puntos, 11 rebotes y tres tapas, pero falló sus cinco tiros libres.