García Harfuch aclara: no hay agentes extranjeros en operativos

Ciudad de México, 22 abr (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, aseguró este martes que, aunque existe intercambio permanente de inteligencia con agencias de Estados Unidos, ningún agente extranjero participa físicamente en operativos en territorio mexicano.

Cooperación bilateral y límites legales

"Hay intercambio de información, pero nunca hay agentes operando en campo con nosotros", afirmó el funcionario.

Las declaraciones del funcionario ocurrieron en medio de la controversia por la muerte de dos agentes estadounidenses tras una operación antidrogas en el estado de Chihuahua, norte de México.

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García Harfuch subrayó que la cooperación bilateral en materia de seguridad se mantiene con agencias estadounidenses y bajo una relación de confianza, pero acotada al intercambio de información.

"Nosotros tenemos un intercambio permanente de información con las agencias de Estados Unidos (...) ha habido siempre una relación de confianza, un intercambio de información constante", declaró.

No obstante, enfatizó que esa colaboración no implica presencia operativa en territorio nacional.

"Es muy importante mencionar (...) aun cuando hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo", sostuvo.

El funcionario insistió en que ninguna de las operaciones realizadas por fuerzas federales mexicanas ha contado con participación física de agentes extranjeros, al señalar que esto no está permitido por la legislación mexicana.

"Yo le aseguro que ninguna de las operaciones que ha desarrollado el gabinete de seguridad federal ha tenido participación físicamente de un elemento (extranjero) (...) no lo que permite la ley", dijo.

Reacciones oficiales y contexto diplomático

Las declaraciones ocurrieron después de que la Casa Blanca pidiera este miércoles a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostrar "un poco de empatía" por la muerte de dos agentes estadounidenses durante una operación contra laboratorios clandestinos en el estado de Chihuahua.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, consideraría valioso ese gesto, "considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo".

La controversia escaló tras una publicación de The Washington Post, que reportó que los dos fallecidos presuntamente pertenecían a la CIA y habrían brindado apoyo de inteligencia en una operación antidrogas, lo que abrió un debate sobre soberanía y cooperación bilateral.

Trump ha sugerido varias veces la posibilidad de que Estados Unidos intervenga dentro de territorio mexicano en contra de carteles del narcotráfico, algo que el Gobierno de Sheinbaum rechazó para defender la soberanía del país.

Por su parte, durante su conferencia de prensa, Sheinbaum informó que su Gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos para exigir explicaciones sobre la posible participación de agentes extranjeros en labores de campo, al reiterar que este tipo de acciones solo pueden autorizarse por conducto federal.

La mandataria advirtió también que "no puede haber agentes de alguna institución del Gobierno de Estados Unidos operando en campo" en México, al considerar que ello podría vulnerar la soberanía nacional.

En un principio, el fiscal estatal de Chihuahua declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del laboratorio usado por narcotraficantes y que realizaban labores de adiestramiento. EFE

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