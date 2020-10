García Jr. buscará el podio en SLP

El actual campeón de Nascar Peak México Series, Rubén García Jr. Con su auto #88 Canel´s/HDI Seguros, se reporta listo para continuar su andar en el automovilismo deportivo ahora en la fecha que se llevará a cabo en San Luis Potosí.

Llega a tierras potosinas la octava ronda del calendario en una de las pistas más complicada en cuanto a victorias se refiere para Rubén García Jr. #88 Canel´s/HDI Seguros, quien en su lista de pistas conquistadas, una de las que hace falta en ese historial es el Súper Óvalo Potosino, por ello este próximo 22 de octubre pondrá cuidado especial en conseguir esa estampa que le falta a su álbum.

En la fecha doble (6 y 7 del campeonato) celebradas en Querétaro con un segundo y tercer puesto, se enfrenta una de las pistas más importantes para Canel´s/HDI Seguros al estar en casa, tanto del equipo como de su patrocinador Canel´s, quien en este mes cumple nada más ni nada menos 95 años de existencia, con 40 de esos los ha dedicado al apoyo del automovilismo, por lo que quedar fuera del podio no es opción para el piloto capitalino quien necesita continuar la suma positiva que le permita seguir en lucha por un nuevo campeonato.

García Jr. Enfrentará finales en cada carrera que falta de la temporada si es que quiere llegar en buen momento a la justa de culminación del campeonato, las tácticas para esta ronda en el Óvalo Potosino seguramente será algo diferente a las siete fechas anteriores, el set a utilizar es claro por parte de Ramiro Fidalgo, la confianza dentro de Canel´s/HDI Seguros es grande y todo ese conjunto seguramente llevará a García Jr. por buen camino.

RUBÉN GARCÍA JR. #88 CANEL´S/HDI SEGUROS

"Afortunadamente llegamos con buen ritmo a San Luis conociendo la pista a la perfección, a pesar de que en Querétaro se consiguieron buenos resultados, seguimos sin recortar distancia contra el líder, ahora se nos empieza a acabar el tiempo para hacerlo, así que junto con el equipo del auto #88 Canel´s/HDI Seguros tendremos que optar por una estrategia más agresiva para poder sacar lo máximo de estas últimas cinco fechas del año", dijo García Jr.

Abundó que "empezaremos en San Luis tachar las pistas donde no hemos ganado, ya que de una u otra manera se ha complicado al final. Estamos en casa el triunfo es obligado y no sólo por eso si no porque entramos a la recta final de la temporada, necesitamos recuperar puntos, normalmente somos muy competitivos en el Óvalo Potosino esperamos concretar la victoria".

Rubén se encuentra en el segundo lugar del campeonato con 291 puntos y buscará reducir las 21 unidades de diferencia sobre el líder Rubén Rovelo quien cuenta con 312, en tercero y no muy lejos de ellos Abraham Calderón y Salvador de Alba Jr., ambos con 285, atrás en quinto Michael Dörbecker 268; sexto, Jorge Goeters 266; séptimo, Santiago Tovar 264; octavo, Rubén Pardo 259; noveno, Hugo Oliveras 249 y décimo, Jake Cosío 215.