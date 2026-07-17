García Jr. defiende el liderato NASCAR

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La temporada regular 2026 de NASCAR México entra en su etapa más importante y el piloto Rubén García Jr., al volante del auto #88 Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, llegará a la séptima fecha del campeonato con la misión de conservar el liderato general y acercarse a la clasificación rumbo al CHASE, donde se definirá al campeón de la categoría.

El Súper Óvalo Potosino volverá a ser un escenario clave para el multicampeón de NASCAR México, ya que fue precisamente en San Luis Potosí donde comenzó su dominio en la presente campaña. En la fecha inaugural, disputada en marzo, García Jr. consiguió una contundente victoria que lo colocó en la cima del campeonato, posición que ha mantenido durante las seis competencias celebradas hasta el momento.

El inicio de temporada para el piloto del equipo Canel´s ha sido uno de los más consistentes del campeonato. A sus triunfos en San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez se sumó la pole position obtenida en Tulum, además de un tercer lugar en Puebla y un segundo sitio en Aguascalientes, resultados que lo consolidaron como el principal candidato al título.

La única fecha complicada llegó en Querétaro, donde el equipo no logró encontrar el rendimiento habitual del auto #88. A pesar de ello, Rubén García Jr. consiguió rescatar una séptima posición que le permitió sumar 37 puntos y mantenerse al frente del campeonato con 252 unidades, cuando restan únicamente dos fechas para concluir la temporada regular.

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Al respecto, el piloto reconoció que el fin de semana en Querétaro fue el más complicado del año, aunque destacó la capacidad del equipo para rescatar un resultado positivo.

"Todo el inicio de temporada realmente había sido muy bueno, con un coche rápido y siendo contendientes en todas las carreras. Ahora en Querétaro no fue así; nos costó mucho encontrar velocidad durante todo el fin de semana. A pesar de ello, una buena parada en pits nos colocó en posición de pelear por el podio, pero una caótica rearrancada de bandera verde, blanca y cuadros nos complicó la carrera y perdimos varios lugares en la última vuelta. Al final rescatamos buenos puntos con el séptimo puesto para seguir manteniendo el liderato general, a falta de dos fechas para concluir la temporada regular", comentó.