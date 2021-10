García Jr., por la victoria en el Óvalo Potosino

Luego de ir carreras tras carrera, que les ha permitido llegar al primer lugar del campeonato, luego de ocho fechas, y cuatro por disputar, la primera de ellas este fin de semana en el Súper Óvalo Potosino, en la NASCAR Peak México, en la cual el piloto #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC Rubén García Jr., está obligado a conseguir un buen resultado que le permita acumular puntos satisfactorios para el resto del camino a la cuarta corona.

Pocos son los dividendos que separan a Rubén García Jr. de su más cercano perseguidor Salvador de Alba Jr., tal motivo pone en la balanza de este fin de semana en San Luis Potosí que ambos pilotos estarán enfrascados en gran duelo por las primeras posicione sin descuidar la parte posterior puesto que hay dos o tres contrincantes que siguen muy de cerca sus acciones y que en cualquier momento pueden dar el zarpazo.

La pista del Óvalo Potosino es una de las pocas en las que Rubén no ha podido subir a lo más alto del podio, sin embargo, ha tenido buenos momentos, ahora al mostrar un nuevo panorama de ingeniería para esta carrera que se podrán convertir en avances, es momento de que el piloto #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC salga en busca de esa victoria que el equipo mantiene en espera tanto para ellos como para su afición desde hace algunos años atrás.

Rubén García Jr. #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC comentó: "San Luis es una fecha muy importante para nosotros, no solo porque corremos en casa si no por las aspiraciones que tenemos para este año junto a CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, sabemos a lo que nos enfrentamos, son pocos los puntos que nos separan del segundo por lo que tendremos que hacer una carrera muy inteligente para conseguir un buen resultado, en los últimos días han surgido algunas modificaciones al auto #88 para la carrera de San Luis, pista que no hemos podido dominar en su totalidad".

Importante será para los pilotos punteros del campeonato contar en esta fecha con calificación la cual ya estaba programada desde el primer evento en el Súper Óvalo Potosino y que por cuestiones climatológicas no se pudo realizar ni un solo entrenamiento teniendo que salir los autos a carrera directamente del paddock, ahora las cosas serán distintas y se podrá tener una parrilla diferente a las que desde hace un año se han presentado en NASCAR Peak México.

La actividad en pista para el auto #88 CANEL´S/ LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC de Rubén García Jr. dará inicio con dos entrenamientos, el primero de ellos a las 10:35 horas, solo autos Peak y el segundo a las 12:20 horas combinadas las dos categorías, posteriormente se tendrá la calificación a las 15:30 buscando individualmente realizar el mejor registro. Para el domingo la carrera a 200 vueltas o 90 minutos arrancando a las 14:00 horas.