Genetic Sport se corona campeón

En un duelo cargado de intensidad y grandes emociones, la escuadra de Genetic Sport se proclamó nuevo campeón del Torneo de Santos Inocentes de Futbol, al imponerse en una dramática serie de penales al conjunto de Chato 21, uno de los equipos favoritos del certamen. El encuentro se disputó en la cancha de La Gambeta, donde una nutrida afición se dio cita para apoyar a sus respectivos equipos.

El partido ofreció un espectáculo de buen futbol, con ambas escuadras mostrando entrega y calidad en cada jugada. El tiempo regular concluyó con empate 1-1, resultado que obligó a definir al campeón desde los once pasos. En la tanda de penales, Genetic Sport se impuso por 6-5, desatando la celebración de jugadores, cuerpo técnico y seguidores.

Desde el arranque del encuentro, Genetic Sport tomó la iniciativa con un planteamiento ofensivo bajo la dirección técnica de Antonio Garrido, conocido ya como el "Rey Midas" por la cantidad de títulos obtenidos en su carrera. Junto a Josué Salazar, Garrido celebró con entusiasmo la conquista de un campeonato más.

Durante el primer tiempo, los aficionados presenciaron un duelo parejo, con llegadas constantes que generaron peligro en ambas áreas, aunque sin concretarse en el marcador. Sin embargo, antes del descanso, Genetic logró abrir el marcador con un disparo de media distancia que terminó en el fondo de las redes, y con la ventaja mínima se fueron al entretiempo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para la segunda mitad, Genetic volvió a tomar el control del partido con aproximaciones de calidad, pero cuando parecía que el título se inclinaba de su lado, Chato 21 sorprendió con una jugada a la ofensiva que encontró mal parada a la defensa rival, decretando el empate 1-1 y enviando la final a la definición por penales.

En la serie desde el punto penal, Genetic falló su primer disparo, lo que hacía presagiar un desenlace adverso. No obstante, Chato 21 también erró, manteniendo la paridad. En los tiros decisivos, Chato 21 volvió a fallar, situación que fue aprovechada por Genetic Sport para concretar el penal definitivo y asegurar el campeonato.