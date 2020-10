Gerardo Martino no se vuela por sus números en la Selección Mexicana

El llegar a 20 juegos, tener un grado alto de efectividad y haber ganado ya una Copa Oro no hace que Gerardo Martino se salga de sus cabales, se vuele...

Para el Tata, director técnico de la Selección Mexicana, hay que analizar claramente a lo que el Tricolor se ha enfrentado después para poder a comenzar a presumir, si ese fuera el caso.

"Los números no dicen mucho. Hay que revisar la envergadura de los rivales", dijo Martino en conferencia de prensa desde Holanda.

Reconoce que "es complicado hilar triunfos no jugando bien, pero la trascendencia vale más cuando se juega por puntos. Me quedo con un análisis positivo de no estar juntos por casi un año, y tener el funcionamiento que no tuvimos ante Holanda".

El análisis del argentino fue más profundo, destacando lo hecho en los entrenamientos: "Un entrenamiento, convivir con jugadores, palpar cómo están y jugando un partido a lo mejor no demasiado exigente le da material al entrenador, si bien el resultado ante selecciones que no son tan exigentes no da nada, pero cuando pierdes trae muchas consecuencias a nivel selección, fue importante tener a los chicos y conocerlos".