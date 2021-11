Germán Silva cumple sus primeras 10 etapas

A ritmo de "Jefe de jefes" de los Tigres del Norte en sus audífonos, el ultramaratonista Germán Silva, bicampeón del Maratón de Nueva York, cumplió sus primeras 10 etapas en "Pinole, corriendo por las venas de México".

El recorrido de este tramo inició en el muro fronterizo en Tijuana Baja California, el pasado 2 de noviembre y concluyó en la Lomita, también en Baja California para un total de 505.09 kilómetros a un ritmo de 5.18 minutos por kilómetro, siendo el recorrido más largo el correspondiente a la quinta etapa, de 52 kilómetros desde el Ejido Heréndira en Ensenada a Villa Morelos, en la misma entidad.

"Mi cuerpo va respondiendo muy bien, los ritmos han sido constantes, son cómodos, no me estoy esforzando tanto, pero me voy acostumbrando", comentó el subcampeón del mundial de medio maratón en Oslo, Noruega en 1994, quien ahora tendrá un día completo de descanso, como ha sido planeada esta travesía.

Para que nos demos una idea, Germán ha corrido, casi 12 maratones (11.97) en 10 días. Sin duda un esfuerzo descomunal en lo físico y en lo mental, que podría ser considerado como un récord Guinness.

Después de estas primeras 10 etapas, le faltan 97 etapas y 4 mil 905 kilómetros para completar los 5 mil 410 kilómetros que costa el recorrido y que terminará en febrero de 2022 en Cancún.

"Mi cuerpo se está acostumbrando al esfuerzo, es un proceso, y me he mentalizado en lo siguiente: después de cada etapa, me recupero y al día siguiente, descanso, corriendo. El correr está en mí naturaleza, lo llevo en mi sangre, lo traigo en mis venas".

Y continuó: "para mi correr es un lenguaje, así me expreso", añadió ganador del premio Abebe Bikila y miembro del Salón de la Fama de Maratón de Nueva York.

Germán Silva continuó su recorrido ayer en Bocana, Baja California, para continuar en San Agustín, Bahía Blanco, Punta Prieta, Rosarito, Guerrero Negro, Benito Juárez, Mulegé, Emiliano Zapata y concluirá las otras 10 etapas en El Porvenir, ya en Baja California Sur.

Germán invita a los aficionados a que conozcan más de esta gran hazaña deportiva en redes sociales: @proyectopinole @germansilvacorre. Facebook: Proyecto Pinole y Germán Silva. YouTube: Proyecto Pinole y Germán Silva. Twitter: @GermanSilvaMex y @proyectopinole y para inscripciones en https://www.deporprive.mx/8876-reto-pinole.