Geyse Ferreira, nuevo refuerzo del América Femenil

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Las Águilas del América continúan reforzándose para el actual torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y este martes ha llegado su sexto refuerzo.

Se trata de la delantera brasileña de 27 años, Geyse Ferreira, quien llega con destacado cartel internacional luego de su paso por diferentes equipos de Europa.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la atacante proveniente del Gotham FC de los Estados Unidos, posó con los colores azulcrema, presumió el escudo y mandó un breve mensaje a la afición de las capitalinas.

"Estoy feliz de llegar a México, al Club América. Espero dar mi mayor y ganar muchos títulos aquí. Espero conseguir los objetivos en esta temporada", declaró la seleccionada brasileña.

"Como hablé, estoy muy feliz aquí. Espero poder ayudar a traer títulos para los aficionados del América", agregó la sudamericana.

Ferreira llega con la responsabilidad de mejorar la ofensiva de las Águilas y acrecentar su palmarés con la ansiada tercera estrella que se les ha negado desde 2022.

Geyse se suma a Gabriela García, Julie López, Giana Riley, Isa Haas y Xcaret Pineda como las nuevas incorporaciones azulcremas para la temporada en marcha. Se espera que la brasileña debute en al menos tres partidos más.

El gran palmarés de Geyse Ferreira

Con el Benfica ganó la Copa de Portugal, en el Barcelona conquistó la Supercopa de España, la Primera Iberdrola y Champions League; también fue la primera sudamericana en ganar un Pichichi (2021-22); en 2024 ganó con el Manchester United la FA Cup de Inglaterra.

Con la Selección de Brasil fue parte del equipo Sub-20 que ganó el Sudamericano en 2018, donde fue la goleadora y la mejor jugadora; también ganó la Copa América Femenina de 2022.