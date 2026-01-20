logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana

El futbolista Alexis Gutiérrez ocupará su lugar en los encuentros contra Panamá y Bolivia

Por El Universal

Enero 20, 2026 02:24 p.m.
A
Gilberto Mora / Foto: Archivo

Gilberto Mora / Foto: Archivo

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana debido a molestias físicas que arrastra desde el inicio del torneo Clausura 2026 con su equipo, los Xolos de Tijuana, así lo informó el cuadro nacional.

El mediocampista no estará en los encuentros amistosos frente a Panamá y Bolivia; en su lugar estará el futbolista de las Águilas del América, Alexis Gutiérrez.

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que, tras la valoración realizada por el área médica de la SNM, el jugador del Club Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, causará baja de la concentración", se puede leer en el comunicado del Tricolor.

"En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo", agregaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El volante de los azulcrema se incorporará el miércoles 21 de enero en la ciudad de Panamá, previo al primer encuentro de la Selección Mexicana en este 2026.

El jueves (19:00 horas), México enfrenta a la selección canalera en el estadio Rommel Fernández y el domingo 25 de enero (14:00) hará lo propio contra Bolivia, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en La Paz.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana
Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana

SLP

El Universal

El futbolista Alexis Gutiérrez ocupará su lugar en los encuentros contra Panamá y Bolivia

Sergio Checo Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac
Sergio Checo Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac

Sergio "Checo" Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac

SLP

El Universal

Checo Pérez sorprende a sus seguidores al ser la imagen de Cadillac en un spot que muestra el potente auto LYRIQ-V

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil
Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

SLP

El Universal

Descubre los horarios y canales para ver los emocionantes partidos de la Jornada 4

Hijos de JC Chávez suben al ring en SLP; ¿Cuándo es la función?
Hijos de JC Chávez suben al ring en SLP; ¿Cuándo es la función?

Hijos de JC Chávez suben al ring en SLP; ¿Cuándo es la función?

SLP

El Universal

Así lo anunciaron a través de sus redes sociales