Giménez se ve en Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Giménez, delantero del Cruz Azul, tiene sus objetivos claros: consolidarse en Primera División y jugar en el Barcelona.

Con 19 años de edad, el Chaquito ha mejorado en su rendimiento dentro de La Máquina, que marcha líder en el suspendido Clausura 2020. En sus primeros partidos como titular y con dos goles en su cuenta personal, el atacante no tiene miedo de soñar en grande.

"En lo futbolístico, en 10 años me visualizo jugando en el Barcelona y jugando en la Selección Nacional", dijo durante un live en Instagram.

Giménez se estrenó como goleador este torneo. El primero fue sobre el Toluca, en el estadio Nemesio Díez, con su padre, Christian, en las gradas. El segundo, ya en el Azteca, sobre los Tuzos.

"Siempre he sido de los que gritan los goles como loco, incluso, estando en casa. Esa vez, metí el gol, empecé a correr y a ver a los aficionados como estaban gritando el gol y me dieron ganas de hacerlo. Fue una noche muy especial porque me tocó ayudar al equipo a ganar y con un hombre menos, entonces fue una noche muy linda. Al otro día Jesús Martínez quería matar a mi papá", bromeó Santi, sobre el pasado que tiene el Chaco en el club hidalguense.

Chaquito compartió la conexión que tiene con su padre dentro del futbol; siente que cuando Christian se retiró, a él se le abrió la puerta.