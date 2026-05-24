Girona y Mallorca se van a Segunda División

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

BARCELONA.- Girona y Mallorca descendieron tras disputar sus últimos partidos de la temporada de La Liga el sábado, mientras Robert Lewandowski se despidió de Barcelona.

Girona y Mallorca necesitaban ganar y que otros resultados les favorecieran para lograr una escapada agónica de los tres últimos puestos. No tuvieron esa suerte y ambos se unirán al colista Real Oviedo en la segunda división la próxima temporada.

Una victoria habría salvado a Girona, pero el equipo que hace apenas dos temporadas terminó tercero en La Liga no pudo mejorar un empate 1-1 en casa ante Elche. Ese resultado significó que Elche aseguró su permanencia.

Mallorca venció a Oviedo 3-0, pero la diferencia de goles con Osasuna y Levante lo condenó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Celta Vigo aseguró el sexto puesto y el consiguiente boleto a la Liga Europa tras vencer a Sevilla 1-0.

Getafe irá a la Conference League después de asegurar el séptimo puesto con una victoria 1-0 sobre Osasuna.

El campeón Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis ya habían asegurado los cinco primeros puestos y los consiguientes boletos a la Liga de Campeones antes de la última jornada.

La temporada concluye el domingo con el Atlético en Villarreal para ver cuál termina tercero.