Gladiadoras abren con triunfo la LNBF

La historia del equipo de baloncesto femenil Gladiadoras de San Luis comenzó nuevamente este domingo por la tarde dentro de la Liga Nacional del Basquetbol Femenil A.C., al inaugurar la temporada 2026 con un apretado triunfo en casa frente a Cacomiixtle de Querétaro, en duelo celebrado en el Auditorio del SEER.

El encuentro inició con dominio de las potosinas, aunque con poca efectividad en el tiro. La escuadra visitante no logró capitalizar las segundas oportunidades, situación que fue aprovechada por Gladiadoras para adjudicarse el primer parcial con marcador de 18-8. Para el segundo periodo, el conjunto queretano logró recortar distancias gracias a su efectividad desde la línea de tiros libres, producto de las faltas acumuladas y cierto desorden defensivo de las locales. Al descanso, Cacomiixtle consiguió darle la vuelta al marcador y se fue al medio tiempo con ventaja de 25-24. Tras el intermedio, el partido se tornó más ríspido y equilibrado, con un destacado trabajo defensivo por parte de ambas quintetas. Los ajustes desde la banca fueron clave para Gladiadoras, que en varias ocasiones se vieron abajo en el marcador, pero lograron mantenerse en la pelea gracias a los disparos de larga distancia, llegando al último cuarto con empate a 42 puntos.

En el periodo final, las dobles oportunidades fueron determinantes para las locales, mientras que la visita no logró aprovechar los foules acumulados de Gladiadoras. El duelo se definió en un cierre cardiaco, donde el conjunto potosino supo manejar los instantes finales para sellar una ajustada victoria por 51-49.