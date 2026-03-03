logo pulso
Golea Tri femenil a Sta. Lucía

El seleccionado azteca comanda el Grupo A de la clasificación de Concacaf

Por El Universal

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Golea Tri femenil a Sta. Lucía

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin meter el pie por completo en el acelerador, tal vez porque estaba pensando en su próximo partido contra Brasil, la Selección Mexicana Femenil cumplió con su principal objetivo: ganar.

El Tri de Pedro López obtuvo una holgada victoria (0-7) sobre Santa Lucía, pero quedó la sensación de que el marcador pudo haber sido todavía más abultado.

Sin embargo, la portera santalucense Renala Francis salió en plan grande y fue clave para que su selección no recibiera más anotaciones.

Las jugadoras mexicanas se quedaron con ganas de celebrar en más ocasiones. El travesaño, en dos ocasiones, y los postes laterales, también dos veces, ahogaron sus gritos de gol. La suerte estuvo del lado de las caribeñas, aunque el marcador parezca lo contrario.

Con doblete de Charlyn Corral (26´ y 65´), quien ya suma nueve dianas en apenas dos jornadas, la Selección Mexicana Femenil salió avante de su visita al país caribeño. El partido era de trámite y cumplió con el cometido.

Rebeca Bernal (18´), Ellaisa Marquis (autogol 52´), Alexia Delgado (69´), Nicki Hernández (87´) y Diana Ordóñez (90+5´) se unieron a la fiesta tricolor en el Daren Sammy Cricket Ground de Gros Islet.

Conseguir los tres puntos y, por goleada, era fundamental. Aunque fuera por la diferencia de goles, México (+21) necesitaba arrebatarle a Puerto Rico (+17) el primer lugar del Grupo A de la Clasificatoria de Concacaf W 2025-26.

Pedro López aprovechó el partido para hacer cambios en su 11 titular, buscar variantes y observar, como él mismo lo dijo, el hambre que tienen de representar a su país. Con la tranquilidad de mantener el paso perfecto en el torneo de la Concacaf, ahora toca enfocarse en el amistoso del próximo sábado.

Brasil sí será un parámetro para medir el verdadero nivel de esta Selección Mexicana Femenil que sueña con clasificar a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos.

