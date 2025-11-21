GP de Las Vegas: horarios y dónde verlo en México

El Gran Premio de Las Vegas será uno de los puntos clave en la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, con Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen aún con opciones matemáticas de disputar el campeonato.

El circuito urbano nocturno presenta una particularidad respecto a otros fines de semana:

la clasificación se realizará el viernes, debido al ajuste por huso horario, mientras que la carrera se correrá el sábado en la noche para México.

¿Cuándo se corre el GP de Las Vegas?

Clasificación:

Viernes 21 de noviembre – 22:00 hrs (centro de México)

Carrera:

Sábado 22 de noviembre – 23:00 hrs (centro de México)

¿Dónde verlo EN VIVO en México?

Las transmisiones estarán disponibles por:

Sky Sports (televisión de paga)

F1TV (plataforma oficial de la categoría)