logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Chivas cae ante Gallos Blancos

El Rebaño ve rota una racha triunfal de 4 duelos en la Liga MX

Por AP

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Chivas cae ante Gallos Blancos

QUERÉTARO.- Un gol de vestidor de Alí Ávila bastó para que el anfitrión Querétaro superara el miércoles 1-0 a Chivas, que vio concluida una racha de cuatro triunfos en el torneo Apertura de la Liga MX.

Ávila abrió el marcador apenas en el segundo minuto, luego de la recuperación del esférico en el medio campo, lo que dio origen a un veloz contragolpe, que rechazó el arquero Raúl Rangel a la zona donde el delantero remató a las redes.

Chivas tuvo desde ese momento el dominio del partido, en el que realizó hasta 22 remates; sin embargo, no fue capaz de marcar el tanto de la igualada.

Al final el “Rebaño sagrado” terminó con diez elementos después de la expulsión de Richard Ledezma durante el séptimo minuto del descuento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Guadalajara vio el final de una racha de cuatro victorias para quedarse en la 8va posición con 20 unidades.

La victoria reanima las opciones de Querétaro por pelear por uno de los espacios para el repechaje al ubicarse 12do con 

14 unidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chargers y Vikings quieren el triunfo
Chargers y Vikings quieren el triunfo

Chargers y Vikings quieren el triunfo

SLP

AP

Se citan en un duelo que deben ganar tras duras derrotas el pasado domingo

Chivas cae ante Gallos Blancos
Chivas cae ante Gallos Blancos

Chivas cae ante Gallos Blancos

SLP

AP

El Rebaño ve rota una racha triunfal de 4 duelos en la Liga MX

Tijuana y Toluca no se hacen daño
Tijuana y Toluca no se hacen daño

Tijuana y Toluca no se hacen daño

SLP

Agencias

Liverpool se recupera
Liverpool se recupera

Liverpool se recupera

SLP

AP

El cuadro inglés sacude su mala racha con goleada al Francfort