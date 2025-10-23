Chivas cae ante Gallos Blancos

QUERÉTARO.- Un gol de vestidor de Alí Ávila bastó para que el anfitrión Querétaro superara el miércoles 1-0 a Chivas, que vio concluida una racha de cuatro triunfos en el torneo Apertura de la Liga MX.

Ávila abrió el marcador apenas en el segundo minuto, luego de la recuperación del esférico en el medio campo, lo que dio origen a un veloz contragolpe, que rechazó el arquero Raúl Rangel a la zona donde el delantero remató a las redes.

Chivas tuvo desde ese momento el dominio del partido, en el que realizó hasta 22 remates; sin embargo, no fue capaz de marcar el tanto de la igualada.

Al final el “Rebaño sagrado” terminó con diez elementos después de la expulsión de Richard Ledezma durante el séptimo minuto del descuento.

Guadalajara vio el final de una racha de cuatro victorias para quedarse en la 8va posición con 20 unidades.

La victoria reanima las opciones de Querétaro por pelear por uno de los espacios para el repechaje al ubicarse 12do con

14 unidades.