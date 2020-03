Grecia suspende el recorrido de la llama olímpica y cierra museos y sitios arqueológicos por coronavirus

Grecia cerró este viernes todos los sitios arqueológicos y los museos hasta el 30 de marzo, mientras el Comité Olímpico Griego (HOC, por sus iniciales en inglés) decidió suspender el recorrido de la antorcha olímpica, para frenar la propagación del coronavirus.



"Tras la inesperada afluencia de público a la ceremonia de la llegada de la antorcha a la ciudad de Esparta, que ocurrió a pesar de las advertencias, HOC ha tomado la difícil pero necesaria decisión de cancelar el resto del recorrido por el territorio griego", anunció el Comité Olímpico en un comunicado.



Uno de los encargados de llevar la antorcha hasta Esparta fue el actor Gerard Butler, conocido por su papel del rey Leónidas I en la película 300. Su presencia atrajo a cientos de curiosos que querían presenciar el momento en el que Butler dijo la frase estrella de la cinta: "¡Esto es Esparta!".



Por su parte, el ministerio de Cultura anunció el cierre de los museos y los sitios arqueológicos un día después de que se cerrasen también los cines, teatros, gimnasios y clubes nocturnos y se cancelasen todos los actos culturales por un período de 15 días.



Grecia ha cerrado ya los centros educativos y suspendido los campeonatos de baloncesto y voleibol y hoy se espera que la autoridad responsable de los campeonatos profesionales de fútbol anuncie también la suspensión de todos los partidos, que ya se jugaban a puerta cerrada.



Además, los tribunales han reducido al mínimo su funcionamiento y la mayoría de hospitales públicos han pospuestos las operaciones no urgentes para centrarse en la gestión de esta epidemia.



Ante las críticas recibidas después de que la Iglesia ortodoxa griega defendiera que el coronavirus no se puede transmitir a través de la eucaristía -que se recibe de una cucharita de plata que comparten todos los que reciben dicho sacramento-, el arzobispo Jerónimo aseguró hoy a la televisión pública griega que los creyentes tienen todo el derecho a no asistir a misa.



En Grecia se han registrado hasta ahora 117 casos de COVID-19. Una persona falleció este jueves.