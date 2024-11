Crisis en Manchester City: Guardiola enfrenta racha de derrotas

Una sensación de crisis se cierne sobre los campeones de Inglaterra después de que sufrieron su cuarta derrota consecutiva en las distintas competiciones, 2-1 ante el Brighton, y se quedaron a cinco puntos del Liverpool en la Liga Premier el sábado. Liverpool venció 2-0 al Aston Villa gracias a los goles del uruguayo Darwin Nunez y del egipcio Mohamed Salah.

El City, que ocupa el segundo lugar, no había perdido cuatro cotejos seguidos desde 2006, dos años antes de la adquisición del club por parte de un grupo de Abu Dhabi y diez años antes de la llegada revolucionaria de Guardiola al lado azul de Manchester.

En cuanto a Guardiola, ampliamente considerado como el mejor entrenador del mundo, nunca había enhebrado cuatro tropiezos en ningún punto de su ilustre carrera como estratega que comenzó en 2007.

Lo más cerca que estuvo fue en la temporada 2014-15 al frente del Bayern Múnich, que sucumbió en una tanda de penales en la Copa Alemana, antes de tres derrotas consecutivas: dos en la Bundesliga, cuando Bayern ya había asegurado el título, y una en la Liga de Campeones.

Se preguntó a Guardiola, ¿es este el fin de la era, después de llevar al City a cuatro títulos consecutivos de liga de primera división, algo sin precedentes?

"Es lo que la gente quiere, ¿verdad?" planteó. "Es normal, hemos ganado mucho. Me gustaría simplemente tener a todo el equipo (disponible)".

Eso no sucederá pronto, considerando que el mediocampista estelar Rodri, ganador del Balón de Oro de este año, está fuera por el resto de la temporada con una lesión de ligamento cruzado anterior. Guardiola tampoco tenía disponibles a sus cuatro mejores defensas centrales — Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji y Nathan Ake, mientras que el creador de juego Kevin De Bruyne claramente no está en forma ni lo suficientemente ágil en su regreso tras una lesión.

"Cuando jugamos mal, soy el primero en decir, ´¡Oh, no me gusta!´. Pero no tengo esa sensación", dijo Guardiola.

De hecho, City dominó en la primera mitad y se adelantó cuando Erling Haaland anotó su duodécimo gol de la campaña, para liderar la liga.

Sin embargo, como en la derrota del martes, 4-1 ante el Sporting en la Liga de Campeones, City no pudo mantener su nivel en la segunda mitad y Brighton reaccionó. João Pedro igualó a los 78 minutos y asistió a Matt O´Riley para el gol de la victoria al 83 en su debut en la Premier League.

La racha de derrotas del equipo de Guardiola comenzó en el duelo de Copa de Liga, la semana pasada ante el Tottenham, antes de caer 2-1 en Bournemouth en la liga, su primera derrota liguera en 11 meses.

Para Guardiola, es simple. El City no puede hacer frente a todas sus lesiones mientras los partidos llegan uno tras otro.

"No podemos hacerlo cada tres o cuatro días con la situación de (lesiones) que tenemos", dijo, añadiendo con un aire de desesperación, "Me encantaría tener a los jugadores (de vuelta)".

El próximo partido de City es después del descanso internacional, en casa contra el Tottenham en la liga.

Salah inspira a Liverpool

Liverpool ha ganado nueve de sus 11 partidos de liga en un comienzo impresionante bajo el nuevo entrenador Arne Slot, quien ha puesto a Salah en su mejor forma.

Salah asistió a Núñez después de un rápido contraataque a los 20 minutos y anotó él mismo en otro contraataque a los 84 para su décimo gol de la temporada.

"Si me hubieras preguntado antes de que comenzara la temporada, no hubiera dicho que éramos candidatos", dijo el mediocampista argentino de Liverpool, Alexis Mac Allister, sobre las posibilidades de título de su equipo, "pero ahora parece que sí".

El lateral derecho de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, salió con una lesión aparente en el tendón de la corva en la primera mitad.

Primera victoria de Wolves

Wolverhampton aseguró su primera victoria en la liga y salió del fondo de la tabla al vencer a Southampton por 2-0 para aliviar la presión sobre el entrenador Gary O´Neil.

El delantero brasileño Matheus Cunha asistió a Pablo Sarabia al segundo minuto y él mismo anotó en el complemento para inspirar a los Wolves en Molineux.

Southampton cayó al último lugar y ha perdido nueve de sus 11 partidos desde su regreso a la máxima categoría.

Goles agónicos de Wilson

Harry Wilson anotó otro gol postrero para que Fulham continuara su impresionante temporada al ganar 2-0 en el campo del Crystal Palace con 10 hombres.

Los dos goles de Wilson en el tiempo de descuento aseguraron una victoria dramática para Fulham en Brentford el lunes. Esta vez, luego del tanto de Emile Smith Rowe, marcó a los 83, después de que Daichi Kamada fue expulsado por el Palace. Wilson vio otro gol anulado por mano en el tiempo de descuento.

Brentford se recuperó de esa dolorosa derrota con una victoria de 3-2 sobre Bournemouth, gracias al doblete de Yoane Wissa y al gol de la victoria a de Mikkel Damsgaard a los 50 minutos .

West Ham empató en casa con Everton 0-0 en el otro partido y el portero inglés Jordan Pickford realizó una impresionante parada en el tiempo de descuento para preservar un punto por los visitantes.