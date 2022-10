Guardiola facilita adaptación de Robert Lewandowski en el Barcelona

A-AA+

En una entrevista con un medio catalán, Robert Lewandowski habló sobre la importancia de Pep Guardiola en su llegada al FC Barcelona.

"Supe mucho sobre el Barcelona y cómo fue su etapa aquí. Todo esto me facilitó la adaptación a sus tácticas y su idea de futbol. Gracias a Pep ha sido más fácil la adaptación al Barça", dijo.

Por ahora, los resultados están a la vista. Con nueve goles en siete partidos, además de aportar dos asistencias, Lewandowski es el líder de goleo en España. Por si fuera poco, en Champions League lleva tres goles en tres partidos.

"Es un gran entrenador y tiene una forma increíble de pensar, a nivel táctico. Me hizo cambiar mi idea del futbol. Aprendí a mirar este deporte no solo como futbolista, sino también a observar la táctica. Entendí, desde dentro y desde fuera, qué movimientos es necesario hacer que sean mejores para el equipo, no solo para mí", agregó.?La siguiente tarea para el ariete polaco es mantenerse en la cima goleadora y convertirse en el referente que el equipo de Xavi necesita para volver a lo más alto. El Barcelona no gana la Champions desde el 2015 y la Liga desde el 2019.

Cuando compartieron equipo en Alemania el entrenador español y Lewandowski, conquistaron tres veces la Bundesliga, y dos veces la Copa de Alemania, además de una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.