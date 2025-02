Entérate | Guía básica para el Super Bowl LIX

El Super Bowl LIX está a la vuelta de la esquina y muchos quieren formar parte de este gran evento que se llevará a cabo el 9 de febrero de 2025.

Sin embargo, no todos están familiarizados con este deporte, pero quieren formar parte del partido más importante de la NFL. Ya que solo se lleva a cabo una vez al año y es uno de los eventos más importantes del deporte.

En esta guía, te dejamos todo lo que debes saber para poder disfrutar de una tarde de Super Bowl con tus amigos y familia.

¿Qué es el Super Bowl?

El Super Bowl es el partido que define el campeón de la NFL, la liga se divide en dos conferencias: la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC).

La AFC y la NFC se dividen en 16 equipos cada uno, por lo tanto, son 32 franquicias las que buscan llevarse la gloria cada año.

De esos 32 equipos, solo dos de cada conferencia avanzan a la gran final y ese partido es conocido como el Super Bowl.

En esta ocasión, los Chiefs de Kansas City jugarán por parte de la Conferencia Americana y los Eagles de Filadelfia pertenecen a la Conferencia Nacional

Ambas organizaciones tuvieron que atravesar una temporada de 18 semanas, con una de descanso, más la postemporada, en la cual se deben ganar una Ronda de Comodín, una Ronda Divisional y una Final de Conferencia.

Cabe destacar que los equipos que juegan el Super Bowl son aquellos que son campeones de su conferencia.

¿Quién formará parte del show de medio tiempo?

El rapero Kendrick Lamar será quien tenga el privilegio de deleitar a los asistentes con su música.

El show de mediotiempo del Super Bowl dura aproximadamente de 13 a 15 minutos y varios artistas históricos como Paul McCartney, Rolling Stones, Beyoncé y Michael Jackson han sido partícipes de este evento.

El año pasado el artista de pop Usher fue quien tuvo la oportunidad de protagonizar El show de medio tiempo en Las Vegas Nevada, en el estadio Allegiant

¿Cómo se juega el futbol americano?

El futbol americano consiste en que una ofensiva y una defensiva deben estar en el campo, la defensiva debe evitar que la ofensiva llegue a su zona de anotación.

Suena un poco complejo, pero no es así, la ofensiva tiene tres oportunidades para avanzar un mínimo de 10 yardas.

Si no lo logra, deberá entregar el balón al otro equipo por medio de una patada de despeje y el otro equipo tendrá la oportunidad de avanzar hasta la zona de anotación de su rival.

En concreto, las ofensivas tienen que llegar a la zona del rival, como si se tratara de una invasión, y las defensivas tienen que evitar esa conquista.

Las formas en las que se puede mover el ovoide, mejor conocido como el balón, son a través de pases y carreras.

¿Cuánto vale cada anotación?

El touchdown, que es la anotación más importante, vale 6 puntos. Después de un touchdown, el equipo tiene la opción de hacer una conversación que vale dos puntos en la cual tiene que volver a anotar, puede hacer una patada que tiene el valor de un punto

Así que, después de un touchdown, el equipo puede llegar a convertir de 6 hasta 8 puntos. Lo más común es que conviertan 7 puntos por la anotación y la patada.

También existe el gol de campo, el cual vale 3 puntos y se lleva a cabo cuando el equipo que hace la ofensiva no logra meterse a la zona de anotación, pero está los suficientemente cerca para que el pateador se meta a la cancha y coloque el balón entre el famoso tenedor que está al final de la cancha.

¿Cuánto dura un partido de futbol americano?

Dividido en cuatro periodos de 15 minutos, cada equipo tiene tres tiempos fuera para cada mitad y deberán ser usados con sabiduría para detener el reloj en caso de que la situación lo amerite.

¿Quiénes son las superestrellas?

La celebridad más famosa que se presentará en el Caesar Superdome será la cantante de pop Taylor Swift, quien ha captado la atención de las cámaras de la NFL por tener una relación sentimental con el ala cerrada de Kansas City, Travis Kelce.

En un hecho histórico, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana que también se presentará al estadio y se convertirá en el primer personaje en atestiguar un Super Bowl en vivo.

¿Dónde ya qué hora ver el Super Bowl LIX?

El juego se transmitirá a las 5:30 de la tarde y lo podrás ver por las pantallas de Canal 5 y canal 7 de TV Abierta

¿Cuáles son los jugadores más famosos?

Por parte de Kansas City, está Patrick Mahomes, quien es uno de los mejores jugadores de la actualidad y está en el debate por convertirse en uno de los mejores pasadores de la historia.

También se encuentra el ala cerrada Travis Kelce, quien ha llamado la atención del mundo del espectáculo por ser el novio de Taylor Swift.

De lado de los Eagles de Filadelfia, el corredor Saquon Barkley es la pieza más famosa del equipo, ya que en temporada regular rebasó las 2000 yardas terrestres, otorgándole el premio al jugador ofensivo del año, es una de las claves para vencer a los Chiefs

También se encuentra el quarterback Jalen Hurts, egresado de Oklahoma, quien tiene la oportunidad de regresar a un Super Bowl para cobrar su revancha contra Kansas City.