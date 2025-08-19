Guido Pizarro y Ángel Correa se rinden ante Lionel Messi

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La única vez que Tigres y el Inter Miami se enfrentaron, Guido Pizarro todavía era jugador de los felinos y ahora, en cuartos de final de la Leagues Cup, vuelve a verse las caras con el conjunto estadounidense, pero con el rol de entrenador, rendido ante la figura de Lionel Messi.

En el partido de la edición pasada de la Leagues Cup, el Inter Miami no contó con la presencia de Lionel Messi ni de Luis Suárez. Esta vez, el ganador de ocho Balones de Oro tampoco tiene asegurada su titularidad por molestias físicas, al menos así lo confesó Javier Mascherano en conferencia de prensa previa al partido. Sin embargo, ante la posibilidad de que juegue, el "Conde" Pizarro sabe que "no lo tuvo nadie nunca el secreto de poder pararlo".

Con Messi y Mascherano compartió convocatorias en la Selección Argentina, pero más allá de la admiración que siente por sus excompañeros, aspira a ganar la Leagues Cup con Tigres y dejar al club regiomontano en lo más alto.

"Me enfoco más que nada en lo que tiene que hacer nuestro equipo para poder imponernos acá y tratar de hacer nuestro juego y a partir de ahí buscar ganar", declaró Pizarro en conferencia de prensa.

"Es una oportunidad linda de medirnos, de ver en qué momento estamos, de medirnos como equipo también", concluyó el timonel auriazul antes del duelo de este miércoles en el Chase Stadium, hogar del Inter Miami.

Por su parte, Ángel Correa, refuerzo estrella de Tigres y también excompañero de Lionel Messi, confesó que "ya me ha tocado enfrentarlo y sufrirlo muchísimas veces en España, siempre es más lindo tenerlo en tu equipo, pero seguramente Guido y todo el cuerpo técnico van a preparar el partido no solo para marcarlo a él sino para frenar sus ideas, meten muchos goles y tenemos que trabajar bien eso, tenemos un buen arranque de temporada, pero hay cosas que mejorar y eso Guido lo sabe".