Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador en Italia

Por El Universal

Agosto 19, 2025 02:45 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ante la Comisión Permanente la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.

Genaro Lozano es internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, con licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Es académico en la Universidad Iberoamericana y en los últimos años ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación como analista político en televisión y articulista en prensa escrita.

