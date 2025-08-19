Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador en Italia
La presidenta Claudia Sheinbaum solicita ratificación para Genaro Lozano como embajador en Italia
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó ante la Comisión Permanente la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, la República de Malta y la República de San Marino.
Genaro Lozano es internacionalista y doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, con licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Es académico en la Universidad Iberoamericana y en los últimos años ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación como analista político en televisión y articulista en prensa escrita.
no te pierdas estas noticias
Claudia Sheinbaum propone a Genaro Lozano como embajador en Italia
El Universal
La presidenta Claudia Sheinbaum solicita ratificación para Genaro Lozano como embajador en Italia
¿Clase media o baja?; la diferencia de ingresos en México según Inegi
El Universal
Consecuencias de la brecha de ingresos entre la clase alta, media y baja en México
Claudia Sheinbaum investiga litio en salmueras petroleras
El Universal
Claudia Sheinbaum impulsa el desarrollo energético a través de la investigación de litio en pozos petroleros