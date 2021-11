Guillermo Almada explota por sistema defensivo de Atlético de San Luis

Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, no se fue nada contento de no haberle ganado al Atlético de San Luis.

El uruguayo se quejó del sistema defensivo del rival, al cual se enfrentará de nueva cuenta en el repechaje. "No es ventaja ni desventaja jugar contra el mismo equipo, el rival que nos toca es San Luis y hay que ir con todo , si fuera América sería igual. Es un juego que hay que ganar".

Se quejó que es "difícil hacerle goles a un equipo que se tira atrás. Encontramos el juego que esperábamos, un San Luis que paró mucha gente en la media cancha, en su área.

"Ahora hay que preparar el juego, con mucha gente que se va a Selección... Hay que trabajar como podamos y esperamos que regresen en buenas condiciones para que hagan su aporte, y si no, veremos al resto del plantel".

Espera que el juego del repechaje "sea igual a este, y si nosotros no nos aplicamos, vamos a sufrir. Será una final... Lo que valoro es que permanentemente fuimos por el juego, hay que mejorar la definición, sin dejar de pensar que el San Luis puede también tener posibilidades".

Marcelo Méndez, técnico del Atlético de San Luis, se dijo feliz de haber logrado clasificar por primera vez al equipo a una fase final, y espera que ahora se valore más el esfuerzo del equipo.

"Me siento muy feliz por haber logrado el objetivo en el que nos enfocamos, desde que asumimos la dirección técnica del San Luis. Estoy contento, sobre todo por el esfuerzo de los jugadores, esto lo logramos todos".

Del partido ante Santos, mencionó: "Fue un juego complicado, por minutos no pudimos salir de nuestra área, pero también tuvimos ese penalti... No fue sencillo, tuvimos muchas emociones encontradas, un error y nos podía sacar de nuestro objetivo del semestre".

Ahora a preparar el juego del repechaje, que será también ante Santos Laguna. "Tenemos algunos cuantos jugadores lastimados, si somos un plantel reducido, ahora lo será más. Va a ser durísimo, volveremos a jugar contra ellos, así que debemos analizar bien la estrategia".

Y se revaloró, porque siente que no se ha valorado el esfuerzo de su plantel: "Llegamos a un equipo algo golpeado. Este equipo sólo hacía 14 o 15 puntos por torneo, y ahora se hizo 20. Hay que tener un poco de sentido común al ver a quién nos enfrentamos.

"Nos critican que somos un equipo que no domina, pero a quién no domina, a Monterrey, al América a Cruz Azul, a equipos que no nos doblan el presupuesto, que tienen jugadores en la Selección Nacional. Por eso valoro el esfuerzo de los muchachos".